Em qual canal vai passar Portugal x Espanha pelas oitavas da Copa hoje (6/7)?
Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6/7), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, valendo vaga nas quartas
compartilheSIGA
Portugal e Espanha se enfrentam, nesta segunda-feira (6/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A seguir, o No Ataque traz mais informações e onde assistir ao confronto.
Como chegam Portugal x Espanha?
Para chegar às oitavas, Portugal passou pela Croácia na fase 16 avos de final, após vencer por 2 a 1. Antes disso, avançou ao mata-mata em segundo lugar no Grupo K, com cinco pontos, dois a menos do que a líder Colômbia.
Na fase de grupos, empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia, venceu o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou com a Colômbia por 0 a 0 na última rodada.
Já a Espanha, chegou às oitavas ao vencer a Austria por 3 a 0. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com sete pontos. Na estreia, empatou sem gols com o Cabo Verde e depois venceu os dois outros jogos, contra Arábia Saudita por 4 a 0 e contra o Uruguai por 1 a 0.
Em qual canal vai passar Portugal x Espanha?
O jogo entre Portugal e Espanha terá transmissão da Globo (TV aberta), do SBT/Alterosa (TV aberta), do SporTV (TV fechada), da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming), da getv (YouTube) e globoplay (streaming).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ficha do jogo
Portugal x Espanha
- Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
- Data: 6 de julho de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos
- Transmissão: Globo (TV aberta), SBT/Alterosa (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming), getv (YouTube) e globoplay (streaming)
A notícia Em qual canal vai passar Portugal x Espanha pelas oitavas da Copa hoje (6/7)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara