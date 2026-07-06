Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações
Seleções duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo; saiba onde assistir e mais informações
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Nesta segunda-feira (6/7), Estados Unidos e Bélgica entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
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Para chegar às oitavas, os Estados Unidos passou pela Bósnia e Herzegovina na fase 16 avos de final, após vencer por 2 a 0. Antes disso, avançou ao mata-mata em primeiro lugar no Grupo D, com seis pontos.
Na fase de grupos, venceu o Paraguai por 4 a 1 na estreia e, em seguida, bateu a Austrália por 2 a 0. Na última rodada, perdeu para a Turquia por 3 a 2.
Já a Bélgica, chegou às oitavas ao vencer o Senegal por 3 a 2 na prorrogação. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com cinco pontos. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Egito e depois empatou sem gols com o Irã. Na terceira rodada, venceu a Nova Zelândia por 5 a 1.
Estados Unidos x Bélgica: prováveis escalações
- Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Antonee Robinson; Adams e Tillman; McKennie, Dest e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
- Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper; Onana e Tielemans; De Bruyne, Doku e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.
Estados Unidos x Bélgica: onde assistir
O jogo entre Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).
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Estados Unidos x Bélgica: arbitragem
- Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
- Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
A notícia Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara