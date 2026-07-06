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Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Seleções duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo; saiba onde assistir e mais informações

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
06/07/2026 04:11

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Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações
Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações crédito: No Ataque Internacional
Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações
Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações (Seleções dos Estados Unidos e Bélgica em partidas pela Copa do Mundo)

Nesta segunda-feira (6/7), Estados Unidos e Bélgica entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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Para chegar às oitavas, os Estados Unidos passou pela Bósnia e Herzegovina na fase 16 avos de final, após vencer por 2 a 0. Antes disso, avançou ao mata-mata em primeiro lugar no Grupo D, com seis pontos.

Na fase de grupos, venceu o Paraguai por 4 a 1 na estreia e, em seguida, bateu a Austrália por 2 a 0. Na última rodada, perdeu para a Turquia por 3 a 2.

Já a Bélgica, chegou às oitavas ao vencer o Senegal por 3 a 2 na prorrogação. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com cinco pontos. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Egito e depois empatou sem gols com o Irã. Na terceira rodada, venceu a Nova Zelândia por 5 a 1.

Copa do Mundo
EUA × BEL
06/07/2026 às 21:00

Estados Unidos x Bélgica: prováveis escalações

  • Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Antonee Robinson; Adams e Tillman; McKennie, Dest e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
  • Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper; Onana e Tielemans; De Bruyne, Doku e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

Estados Unidos x Bélgica: onde assistir

O jogo entre Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).

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Estados Unidos x Bélgica: arbitragem

  • Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
  • Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

A notícia Estados Unidos x Bélgica nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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