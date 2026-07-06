Portugal x Espanha nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações
Partida coloca dois grandes nomes do futebol frente a frente, num confronto de gerações; de um lado, Cristiano Ronaldo, do outro, Lamine Yamal
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Nesta segunda-feira (6/7), Portugal e Espanha duelam pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.
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Para chegar às oitavas, Portugal passou pela Croácia na fase 16 avos de final, após vencer por 2 a 1. Antes disso, avançou ao mata-mata em segundo lugar no Grupo K, com cinco pontos, dois a menos do que a líder Colômbia.
Na fase de grupos, empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia, venceu o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou com a Colômbia por 0 a 0 na última rodada.
Já a Espanha, chegou às oitavas ao vencer a Austria por 3 a 0. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com sete pontos. Na estreia, empatou sem gols com o Cabo Verde e depois venceu os dois outros jogos, contra Arábia Saudita por 4 a 0 e contra o Uruguai por 1 a 0.
Portugal x Espanha: prováveis escalações
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
- Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.
Portugal x Espanha: onde assistir
O jogo entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo (TV aberta), do SBT/Alterosa (TV aberta), do SporTV (TV fechada), da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming), da getv (YouTube) e da globoplay (streaming).
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Portugal x Espanha: arbitragem
- Árbitro: Anthony Taylor (ENG)
- Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
A notícia Portugal x Espanha nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara