Em qual canal vai passar México x Inglaterra pelas oitavas da Copa hoje (5/7)?
México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5/7), no Estádio Azteca, na Cidade do México, valendo vaga nas quartas contra Brasil ou Noruega
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Neste domingo (5/7), México e Inglaterra brigam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A bola rola no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 21h (de Brasília).
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O vencedor do duelo entre México e Inglaterra enfrentará o triunfante do jogo entre Brasil e Noruega nas quartas de final do Mundial.
Como chegam México x Inglaterra?
Para chegar as oitavas de final, o México se classificou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos. Foram três vitórias na fase de grupos, contra África do Sul por 2 a 0 na estreia, Coreia do Sul por 1 a 0 e República Tcheca por 3 a 0.
Já na fase 16 avos, o México passou pelo Equador após vitória por 2 a 0.
A Inglaterra, por sua vez, avançou às fases finais como líder do Grupo L, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate. Na estreia, venceu a Croácia por 4 a 2, depois empatou sem gols com Gana na segunda rodada e fechou a fase inicial com uma vitória por 2 a 0 em cima do Panamá.
Na primeira fase do mata-mata, venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1.
Em qual canal vai passar México x Inglaterra?
O jogo entre México e Inglaterra terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube), sem custo adicional no Disney+ (streaming).
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Ficha do jogo
México x Inglaterra
- Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
- Data: 5 de julho de 2026 (domingo)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, no México
- Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (Youtube), sem custo adicional no Disney+ (streaming)
A notícia Em qual canal vai passar México x Inglaterra pelas oitavas da Copa hoje (5/7)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara