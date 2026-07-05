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Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo

Duas partidas marcam o domingo de Copa do Mundo; Seleção Brasileira entra em campo por vaga nas quartas de final

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JM
Jessica Mayara
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Jessica Mayara
Repórter
05/07/2026 10:16

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Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo
Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo
Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo (Seleção Brasileira entra em campo enste domingo (5/7) contra a Noruega)

Este domingo (5/7) conta com mais dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para agitar a competição, estrelas do futebol mundial como Vini Jr., Haaland e Hary Kane entram em campo. 

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O primeiro duelo do dia será protagonizado por Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutheford, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira avançou para as oitavas após bater o Japão por 2 a 1 na última segunda-feira (29/6). Já a Noruega, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e avançou de fase.

O segundo jogo deste domingo (5/7) será entre México e Inglaterra, às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, no México.

Na última terça-feira (30/6), o México passou pelo Equador ao vencer por 2 a 0. Já a Inglaterra, passou pela República Democrática do Congo após vitória por 2 a 1.

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Transmissões dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo

Brasil x Noruega – 17h (de Brasília) 

  • Transmissão: Globo (TV aberta), SBT/Alterosa (TV aberta), NSports (TV fechada), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube), getv (YouTube), Disney+ (streaming) e Globoplay (streaming)

México x Inglaterra – 21h (de Brasília)

  • Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e Disney+ (streaming)

A notícia Agenda dos jogos de hoje (5/7) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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