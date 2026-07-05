México x Inglaterra nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações
Vaga nas quartas de final será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México; saiba mais informações
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Neste domingo (5/7), México e Inglaterra brigam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A bola rola no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 21h (de Brasília).
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Para chegar as oitavas de final, o México se classificou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos. Foram três vitórias na fase de grupos, contra África do Sul por 2 a 0 na estreia, Coreia do Sul por 1 a 0 e República Tcheca por 3 a 0.
Já na fase 16 avos, o México passou pelo Equador após vitória por 2 a 0.
A Inglaterra, por sua vez, avançou às fases finais como líder do Grupo L, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate. Na estreia, venceu a Croácia por 4 a 2, depois empatou sem gols com Gana na segunda rodada e fechou a fase inicial com uma vitória por 2 a 0 em cima do Panamá.
Na primeira fase do mata-mata, venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1.
O vencedor do duelo entre México e Inglaterra enfrentará o triunfante do jogo entre Brasil e Noruega nas quartas de final do Mundial.
México x Inglaterra: prováveis escalações
- México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Romo, Lira e Brian Gutierrez; Alvarado, Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
- Inglaterra: Pickford; Reece James, Ghéhi, John Stones e OReilly; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Rashford, Saka e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
México x Inglaterra: onde assistir
O jogo entre México e Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão de maneira exclusiva da Cazé TV (Youtube) – disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).
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México x Inglaterra: arbitragem
- Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
- Auxiliares: George Lakrindis e Andrew Lindsay (AUS)
A notícia México x Inglaterra nas oitavas da Copa: onde assistir, horário e prováveis escalações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara