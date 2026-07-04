Treino da Seleção tem embaixadinha de Endrick, novo visual de Raphinha e brincadeira com Danilo (Treino da Seleção Brasileira neste sábado (4/7))

Nova Jersey – Mesmo com o forte calor, o treino da Seleção Brasileira neste sábado (4/7), véspera do duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa, contou com diversos momentos tranquilos. No Columbia Park, em Morristown, o Brasil de Carlo Ancelotti realizou 15 minutos de atividade aberta à imprensa, e o No Ataque esteve presente.

Um dos principais momentos flagrados pela reportagem ocorreu na reta final da atividade. No meio do campo, Endrick iniciou a brincar com a bola e até tentou uma altinha com Bremer. Na sequência, Raphinha passou já com o novo visual: cabelo com tranças loiras.

Na sequência, Endrick ainda protagonizou uma brincadeira com Danilo, lateral titular da Seleção, e até bateu no peito. Veja o vídeo abaixo.

Como foi o treino da Seleção?

A única ausência deste derradeiro treino foi Lucas Paquetá. O meio-campista lesionou o músculo posterior da coxa esquerda no duelo na vitória sobre Japão na segunda-feira (29/6)e ficou fora de todas as atividades da semana. Por outro lado, Raphinha trabalhou pelo segundo dia consecutivo e pode estar disponível para o duelo com a Noruega.

Já o restante do elenco passou normalmente pelos jornalistas desejando o tradicional bom dia. Os únicos que se movimentaram de forma diferente foram Carlo Ancelotti e Neymar, que fizeram questão de ir até Nenê, jogador do Botafogo-PB e comentarista da CazéTV, para dar um abraço.

Dentro de campo, os jogadores ficaram reunidos por alguns minutos iniciais para um diálogo com Carlo Ancelotti. Depois disso, iniciaram o aquecimento, com os 23 jogadores de linha de um lado do gramado e os goleiros no lado oposto.

O restante da atividade não foi visto pelos jornalistas já que são permitidos apenas os 15 minutos iniciais. Nesta parte final da atividade que Carlo Ancelotti definirá entre Danilo Santos e Gabriel Martinelli para substituir o lesionado Paquetá.

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A notícia Treino da Seleção tem embaixadinha de Endrick, novo visual de Raphinha e brincadeira com Danilo foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno - Enviado aos EUA