Em treino da Seleção, Neymar vai até jornalistas para dar um abraço
Brasil treinou neste sábado em preparação para o duelo decisivo contra a Noruega, neste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo
compartilheSIGA
A Seleção Brasileira tem o desafio contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo pela frente. Neste sábado (4/7), os jogadores treinaram em preparação para a partida. O bom humor tomou conta do ambiente. Neymar, inclusive, fez questão de se direcionar até onde os jornalistas estavam para abraçar um deles, um conhecido do mundo do futebol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trata-se de Nenê, jogador do Botafogo-PB e grande amigo de Neymar. O atleta, aos 44 anos, está participando da cobertura da Copa do Mundo na CazéTV como comentarista.
Além do trabalho como repórter, Nenê segue como jogador de futebol. Ele defende o Botafogo-PB desde o início deste ano. Antes da parada para a Copa, foi campeão estadual com o clube, levando o time da Paraíba de volta a Série C do Campeonato Brasileiro, objetivo do clube há 13 anos.
Inclusive, quando foi anunciado pelo Botafogo-PB, Neymar ligou para o amigo para desejar sucesso na trajetória. Também o parabenizou quando o título foi conquistado.
Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira se prepara para a disputa contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5/7). A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Quem avançar enfrenta o vencedor de México x Inglaterra.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Em treino da Seleção, Neymar vai até jornalistas para dar um abraço foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara