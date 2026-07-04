Em treino da Seleção, Neymar vai até jornalistas para dar um abraço (Neymar e Nenê se abraçaram durante treino da Seleção Brasileira)

A Seleção Brasileira tem o desafio contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo pela frente. Neste sábado (4/7), os jogadores treinaram em preparação para a partida. O bom humor tomou conta do ambiente. Neymar, inclusive, fez questão de se direcionar até onde os jornalistas estavam para abraçar um deles, um conhecido do mundo do futebol.

Trata-se de Nenê, jogador do Botafogo-PB e grande amigo de Neymar. O atleta, aos 44 anos, está participando da cobertura da Copa do Mundo na CazéTV como comentarista.

Além do trabalho como repórter, Nenê segue como jogador de futebol. Ele defende o Botafogo-PB desde o início deste ano. Antes da parada para a Copa, foi campeão estadual com o clube, levando o time da Paraíba de volta a Série C do Campeonato Brasileiro, objetivo do clube há 13 anos.

Inclusive, quando foi anunciado pelo Botafogo-PB, Neymar ligou para o amigo para desejar sucesso na trajetória. Também o parabenizou quando o título foi conquistado.

Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira se prepara para a disputa contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5/7). A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Quem avançar enfrenta o vencedor de México x Inglaterra.

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