Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa
Seleção inglesa disputa vaga nas quartas de final da Copa do Mundo com o México; partida será neste domingo (5/7)
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Os jogadores da seleção da Inglaterra chegaram ao hotel em que ficarão hospedados na Cidade do México sob vaias e gritos de “México, México”. Um forte esquema de segurança foi montado no entorno para conter os torcedores.
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A imprensa britânica registrou que o esquema incluiu bloqueios em ruas vizinhas ao hotel e a criação de um perímetro com grades para evitar a aproximação de torcedores.
Essas medidas buscam evitar a desordem generalizada nas imediações do hotel em que estava hospedada a seleção do Equador, que enfrentou o México na fase 16 avos. Mexicanos levaram baterias, cornetas, buzinas e fogos de artifício para o entorno da hospedagem equatoriana, no que foi interpretado como uma tentativa de impedir o descanso da equipe rival.
O México é um dos três anfitriões da Copa do Mundo na América do Norte, junto de Estados Unidos e Canadá.
Recomendações do governo inglês
Na última semana, o governo inglês emitiu recomendações desaconselhando cidadãos a viajarem a 11 dos 31 estados mexicanos.
O estádio Azteca, local da partida do próximo domingo (5/7), fica na Cidade do México. Para a capital do país, o órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido emitiu alertas sobre roubo de celulares, venda de bebidas adulteradas e a morte de três torcedores que comemoravam a classificação do México sobre o Equador, na última fase.
A prefeitura da Cidade do México anunciou que manterá a exibição dos jogos no entorno do monumento Anjo da Independência e disse que vai reforçar o esquema de segurança, ampliar o número de telões e criar uma superlei seca para a partida entre México e Inglaterra.
As medidas foram anunciadas após quatro pessoas morrerem por asfixia durante as comemorações da classificação da seleção mexicana às oitavas de final, na terça-feira (30/6).
México x Inglaterra pelas oitavas de final da Copa
México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5/7), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). A partida vale vaga nas quartas do Mundial.
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