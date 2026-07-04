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Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa

Seleção inglesa disputa vaga nas quartas de final da Copa do Mundo com o México; partida será neste domingo (5/7)

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04/07/2026 12:13

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Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa
Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa crédito: No Ataque Internacional
Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa
Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva pela Copa (Seleção da Inglaterra em partida pela Copa do Mundo)

Os jogadores da seleção da Inglaterra chegaram ao hotel em que ficarão hospedados na Cidade do México sob vaias e gritos de “México, México”. Um forte esquema de segurança foi montado no entorno para conter os torcedores.

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A imprensa britânica registrou que o esquema incluiu bloqueios em ruas vizinhas ao hotel e a criação de um perímetro com grades para evitar a aproximação de torcedores.

Essas medidas buscam evitar a desordem generalizada nas imediações do hotel em que estava hospedada a seleção do Equador, que enfrentou o México na fase 16 avos. Mexicanos levaram baterias, cornetas, buzinas e fogos de artifício para o entorno da hospedagem equatoriana, no que foi interpretado como uma tentativa de impedir o descanso da equipe rival.

O México é um dos três anfitriões da Copa do Mundo na América do Norte, junto de Estados Unidos e Canadá.

Recomendações do governo inglês

Na última semana, o governo inglês emitiu recomendações desaconselhando cidadãos a viajarem a 11 dos 31 estados mexicanos.

O estádio Azteca, local da partida do próximo domingo (5/7), fica na Cidade do México. Para a capital do país, o órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido emitiu alertas sobre roubo de celulares, venda de bebidas adulteradas e a morte de três torcedores que comemoravam a classificação do México sobre o Equador, na última fase.

A prefeitura da Cidade do México anunciou que manterá a exibição dos jogos no entorno do monumento Anjo da Independência e disse que vai reforçar o esquema de segurança, ampliar o número de telões e criar uma superlei seca para a partida entre México e Inglaterra.

As medidas foram anunciadas após quatro pessoas morrerem por asfixia durante as comemorações da classificação da seleção mexicana às oitavas de final, na terça-feira (30/6).

México x Inglaterra pelas oitavas de final da Copa

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5/7), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). A partida vale vaga nas quartas do Mundial.

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Copa do Mundo
MEX × ING
05/07/2026 às 21:00

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