Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista? (Messi comemora gol pela Argentina na Copa do Mundo)

Durante a zona mista, após a classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo, Lionel Messi cumprimentou uma jornalista com um beijo no rosto. A cena viralizou. O motivo? Ao que tudo indica trata-se de um resposta a uma polêmica recente.

A jornalista em questão é Sofi Martínez, do canal argentino Telefe. Após o cumprimento, Messi ainda se dirigiu diretamente a ela. “Depois dizem que não te cumprimento. Que se eu te olho, não te olho. Se eu te olho é porque te olho, se te cumprimento é porque te cumprimento”, falou.

Ela agradeceu e seguiu o protocolo de perguntas. “Vamos ao que nós mais gostamos, que é o nosso trabalho”, disse Sofi antes de perguntar ao craque argentino o sentimento após a classificação.

A polêmica

Nos últimos dias, circularam boatos de que Sofi Martínez estava proibida de chegar perto dos jogadores da Argentina. Um dos motivos para isso seria a forma como ela agia, segundo os relatos. Inclusive, houve apontamentos de que as esposas dos jogadores estavam envolvidades na então “proibição”.

O cumprimento de Messi, então, se deu como uma resposta a tal polêmica, dando fim aos boatos.

Argentina na Copa do Mundo

Na fase 16 avos de final, a Argentina conquistou a classificação em cima do Cabo Verde, com vitória por 3 a 2 na prorrogação. Agora, o time de Messi terá pela frente o Egito em busca de uma vaga nas quartas de final.

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A notícia Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara