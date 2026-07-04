Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista?

Craque argentino falou com a jornalista antes de seguir o protocolo de entrevistas; veja vídeo

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
04/07/2026 11:01

compartilhe

SIGA
×
Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista?
Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista? crédito: No Ataque Internacional
Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista?
Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista? (Messi comemora gol pela Argentina na Copa do Mundo)

Durante a zona mista, após a classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo, Lionel Messi cumprimentou uma jornalista com um beijo no rosto. A cena viralizou. O motivo? Ao que tudo indica trata-se de um resposta a uma polêmica recente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A jornalista em questão é Sofi Martínez, do canal argentino Telefe. Após o cumprimento, Messi ainda se dirigiu diretamente a ela. “Depois dizem que não te cumprimento. Que se eu te olho, não te olho. Se eu te olho é porque te olho, se te cumprimento é porque te cumprimento”, falou.

Ela agradeceu e seguiu o protocolo de perguntas. “Vamos ao que nós mais gostamos, que é o nosso trabalho”, disse Sofi antes de perguntar ao craque argentino o sentimento após a classificação.

A polêmica

Nos últimos dias, circularam boatos de que Sofi Martínez estava proibida de chegar perto dos jogadores da Argentina. Um dos motivos para isso seria a forma como ela agia, segundo os relatos. Inclusive, houve apontamentos de que as esposas dos jogadores estavam envolvidades na então “proibição”.

O cumprimento de Messi, então, se deu como uma resposta a tal polêmica, dando fim aos boatos.

Argentina na Copa do Mundo

Na fase 16 avos de final, a Argentina conquistou a classificação em cima do Cabo Verde, com vitória por 3 a 2 na prorrogação. Agora, o time de Messi terá pela frente o Egito em busca de uma vaga nas quartas de final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Por que Messi cumprimentou jornalista com beijo no rosto na zona mista? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay