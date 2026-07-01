Falha e assistência do goleiro, gols do 9: relembre duelos entre Alisson e Haaland (Haaland e Alisson após gol do Manchester City sobre o Liverpool)

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além do duelo entre duas seleções em busca de uma vaga nas quartas, a partida marcará mais um capítulo do confronto particular entre o goleiro Alisson e o atacante Erling Haaland.

Os dois já se enfrentaram diversas vezes pelo futebol inglês, sempre em jogos entre Liverpool e Manchester City. O retrospecto favorece o centroavante norueguês: em seis confrontos, Haaland marcou quatro gols diante do brasileiro.

Alisson, por outro lado, também protagonizou momentos decisivos, incluindo uma assistência e grandes defesas que impediram o camisa 9 de balançar as redes.

Agora, pela primeira vez, o embate será numa Copa do Mundo.

Primeiro duelo terminou com assistência de Alisson

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 16 de outubro de 2022, pela Premier League. Na ocasião, o Liverpool venceu o Manchester City por 1 a 0 em Anfield. Haaland passou em branco graças a boas intervenções de Alisson, que ainda participou diretamente do gol da vitória.

Nos minutos finais, o goleiro brasileiro lançou Mohamed Salah com precisão. O atacante venceu a defesa adversária e definiu o clássico, transformando Alisson em um dos protagonistas da partida.

Disputa entre Alisson e Haaland (foto: Paul ELLIS / AFP)

Haaland respondeu na Copa da Liga

Pouco mais de dois meses depois, em 22 de dezembro de 2022, os rivais voltaram a se enfrentar, desta vez pela Copa da Liga Inglesa.

O Manchester City venceu por 3 a 2, e Haaland precisou de apenas dez minutos para abrir o placar, marcando seu primeiro gol contra Alisson.

Falha de Alisson terminou em gol

Um dos capítulos mais marcantes da rivalidade aconteceu em 25 de novembro de 2023. Pela Premier League, Manchester City e Liverpool empataram por 1 a 1 no Etihad Stadium, mas o gol dos donos da casa nasceu de uma rara falha do goleiro brasileiro.

Alisson tentou sair jogando sob pressão, perdeu a bola e viu Nathan Aké servir Haaland, que finalizou com tranquilidade para abrir o marcador. Foi um dos poucos erros do brasileiro em sua trajetória pelo Liverpool.

Alisson levou a melhor em Anfield

O reencontro seguinte aconteceu em 10 de março de 2024, novamente pela Premier League. Desta vez, Haaland foi bem controlado pela defesa do Liverpool e passou em branco no empate por 1 a 1.

Alisson voltou a fazer uma atuação segura e impediu que o camisa 9 tivesse protagonismo.

Pênalti e novo gol do norueguês

Na temporada seguinte, Haaland voltou a balançar as redes.

Em 9 de fevereiro de 2026, o Manchester City venceu o Liverpool por 2 a 1 em Anfield, e o atacante converteu um pênalti sofrido por Matheus Nunes para marcar mais um gol diante de Alisson.

Último encontro antes da Copa

O duelo mais recente entre os dois também terminou com Haaland deixando sua marca.

No empate por 1 a 1 entre Liverpool e Manchester City, em novembro de 2025, o norueguês voltou a superar Alisson e ampliou seu retrospecto positivo no confronto direto.

Haaland foi às redes contra o Liverpool, de Alisson (foto: Paul ELLIS / AFP)

Retrospecto entre Alisson e Haaland

16/10/2022 Liverpool 1 x 0 Manchester City (Premier League) Haaland não marcou. Alisson deu assistência para o gol da vitória.

Liverpool 1 x 0 Manchester City (Premier League) 22/12/2022 Manchester City 3 x 2 Liverpool (Copa da Liga) Haaland marcou um gol.

Manchester City 3 x 2 Liverpool (Copa da Liga) 25/11/2023 Manchester City 1 x 1 Liverpool (Premier League) Haaland marcou após falha na saída de bola de Alisson.

Manchester City 1 x 1 Liverpool (Premier League) 10/03/2024 Liverpool 1 x 1 Manchester City (Premier League) Haaland passou em branco.

Liverpool 1 x 1 Manchester City (Premier League) 29/11/2025 Liverpool 1 x 1 Manchester City (Premier League) Haaland marcou um gol.

Liverpool 1 x 1 Manchester City (Premier League) 09/02/2026 Liverpool 1 x 2 Manchester City (Premier League) Haaland marcou de pênalti.

Liverpool 1 x 2 Manchester City (Premier League)

Alisson virou referência e multicampeão no Liverpool

Contratado pelo Liverpool em 2018, Alisson rapidamente se consolidou como um dos melhores goleiros do mundo. Em sua primeira temporada, foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões, além de terminar a Premier League com 21 jogos sem sofrer gols e conquistar a Luva de Ouro da competição.

Desde então, tornou-se um dos líderes do elenco comandado por Jürgen Klopp e, posteriormente, por Arne Slot. O brasileiro também conquistou a Premier League em duas oportunidades (2019/20 e 2024/25), além de levantar troféus da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e do Mundial de Clubes.

Além das defesas decisivas, Alisson também protagonizou momentos históricos pelo Liverpool. Em 2021, marcou de cabeça contra o West Bromwich e tornou-se o primeiro goleiro da história do clube a balançar as redes em uma partida oficial. O camisa 1 ainda acumula assistências importantes, como a que decidiu a vitória sobre o Manchester City em 2022, justamente diante de Haaland.

Alisson com o trofeu da Champions League (foto: OSCAR DEL POZO/AFP)

Haaland transformou o Manchester City em uma máquina de gols

Erling Haaland chegou ao Manchester City em 2022 cercado de expectativas e rapidamente confirmou o status de um dos principais centroavantes do futebol mundial. Logo na temporada de estreia, marcou 52 gols em 53 partidas, quebrou o recorde de gols em uma edição da Premier League e foi protagonista da histórica tríplice coroa conquistada pelos Citizens: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Desde então, o norueguês manteve o impressionante ritmo de gols. Foi artilheiro da Premier League nas duas primeiras temporadas pelo clube, conquistou novos títulos nacionais e ampliou sua coleção de recordes individuais.

Haaland com o troféu da Champions (foto: Paul ELLIS / AFP)

Primeiro duelo entre seleções

Depois de anos protagonizando confrontos na Inglaterra, Alisson e Haaland voltarão a ficar frente a frente, agora em um palco ainda maior.

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Se Haaland chega embalado como um dos principais artilheiros do futebol mundial, Alisson tenta repetir as atuações que fizeram dele um dos goleiros mais decisivos da última década. O vencedor do duelo individual poderá ter papel determinante para definir quem seguirá vivo na briga pelo título mundial.

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A notícia Falha e assistência do goleiro, gols do 9: relembre duelos entre Alisson e Haaland foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo