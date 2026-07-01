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Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa

Senegal abre 2 a 0, Bélgica empata no fim do tempo normal e busca a virada em pênalti polêmico na prorrogação

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
01/07/2026 19:59

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Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa
Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa crédito: No Ataque Internacional
Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa
Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa (Comemoração de Tielemans e Lukaku após gol belga)

A Bélgica está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1º/7), os Diabos Vermelhos buscaram uma virada histórica sobre o Senegal, venceram por 3 a 2 após a prorrogação, no Lumen Field, em Seattle, e garantiram vaga na próxima fase do Mundial.

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Os gols do Senegal foram marcados por Habib Diarra, no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr, logo no início da etapa final. Quando a classificação africana parecia encaminhada, Romelu Lukaku e Youri Tielemans marcaram dois gols em apenas três minutos, nos instantes finais do tempo regulamentar, levando o confronto para a prorrogação.

Já aos 21 minutos do segundo tempo da prorrogação, Tielemans converteu um pênalti e decretou uma das viradas mais improváveis desta Copa do Mundo.

Agora, a Bélgica enfrentará o vencedor de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Senegal foi amplamente superior durante toda a etapa inicial. Com marcação intensa, posse de bola e muita agressividade ofensiva, a equipe africana controlou completamente as ações diante de uma Bélgica que pouco conseguiu produzir.

Os senegaleses terminaram os primeiros 45 minutos com 51% de posse de bola e sete finalizações, contra apenas quatro dos belgas.

O gol saiu aos 21 minutos. Sadio Mané recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Ismaïla Sarr, que cabeceou na trave. Atento ao rebote, Habib Diarra apareceu livre na pequena área para completar de primeira e abrir o placar.

Aos 36 minutos, Mané quase ampliou. O camisa 10 arrancou em velocidade, passou pela marcação e bateu cruzado, obrigando Courtois a fazer grande defesa.

A Bélgica só conseguiu ameaçar nos minutos finais. Aos 42, Kevin De Bruyne encontrou Doku pela esquerda. O atacante tentou o cruzamento, a bola desviou na defesa e quase enganou Mory Diaw. Dois minutos depois, Maxim De Cuyper arriscou de fora da área e obrigou o goleiro senegalês a espalmar uma finalização que tinha endereço no ângulo.

O primeiro tempo também foi interrompido por uma invasão de campo. Pouco depois da pausa para hidratação, quatro torcedores invadiram o gramado e a partida ficou paralisada por alguns instantes.

Comemoração de Sarr contra a Bélgica
Comemoração de Sarr contra a Bélgica

Segundo tempo

O cenário permaneceu o mesmo após o intervalo. Logo aos seis minutos, Moussa Niakhaté lançou Ismaïla Sarr, que dominou no peito com categoria e finalizou forte de perna direita, no canto esquerdo de Courtois, ampliando para 2 a 0 e chegando ao quarto gol nesta edição da Copa.

Mesmo atrás no placar, a Bélgica encontrava enormes dificuldades para criar. As alterações promovidas por Rudi Garcia pouco surtiram efeito inicialmente. A equipe passou a atuar com maior presença ofensiva, mas seguia previsível diante da organização defensiva senegalesa.

A situação piorou quando Kevin De Bruyne deixou o gramado aos 11 minutos da etapa final. Sem seu principal articulador, os Diabos Vermelhos perderam criatividade e passaram boa parte do segundo tempo insistindo em cruzamentos sem sucesso.

Até os 40 minutos, a Bélgica viveu um verdadeiro deserto de ideias. Porém, aos 41 minutos, após cruzamento da direita, Romelu Lukaku apareceu na área e finalizou de perna direita para diminuir o placar. Foi o sétimo gol do centroavante em Copas do Mundo.

O gol incendiou a partida. Dois minutos depois, Trossard levantou a bola na área, Mory Diaw saiu mal do gol e Youri Tielemans apareceu livre para cabecear e empatar por 2 a 2.

O improvável empate levou o confronto para a prorrogação.

Comemoração de Tielemans após gol belga - (foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
Comemoração de Tielemans após gol belga(foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Prorrogação

O primeiro tempo da prorrogação foi equilibrado e bastante estudado. Embora as duas equipes tenham demonstrado cautela, a Bélgica conseguiu rondar a área adversária com mais frequência e esteve ligeiramente mais próxima do terceiro gol.

Na etapa final do tempo extra, o Senegal quase voltou à frente logo aos seis minutos. Após boa jogada ofensiva, a finalização passou raspando a trave direita de Courtois.

Quando a disputa por pênaltis parecia inevitável, veio o lance decisivo.

Aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, Tielemans invadiu a área e foi derrubado por Camara. O árbitro Said Martínez marcou pênalti para a Bélgica.

Na cobrança, Tielemans bateu com categoria, deslocou Mory Diaw e marcou o gol da histórica virada belga.

Nos minutos finais, o Senegal ainda tentou pressionar em busca de um novo empate, mas a Bélgica administrou a vantagem e confirmou uma classificação dramática para as oitavas de final.

Próximos jogos

Bélgica

Segunda-feira (6/7), às 21h (de Brasília): Bélgica x Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina oitavas de final da Copa do Mundo.

Senegal

Eliminado da Copa do Mundo.

Bélgica 3 x 2 Senegal

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper; Tielemans, Vanaken (Diogo Moreira) e De Bruyne (Raskin); Doku (Lukebakio), Trossard (Onana) e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.

Senegal

Mory Diaw; Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, Jakobs (Diouf); Idrissa Gueye (Ndiaye), Ciss, Habib Diarra e Pape Gueye; Sadio Mané (Nicolas Jackson) e Ismaïla Sarr (Diarra). Técnico: Pape Thiaw.

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  • Motivo: 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026
  • Data e horário: 1º de julho de 2026 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)
  • Local: Lumen Field, em Seattle (Estados Unidos)
  • Gols: Habib Diarra, aos 21′ do 1ºT; Ismaïla Sarr, aos 6′ do 2ºT; Romelu Lukaku, aos 41′ do 2ºT; Youri Tielemans, aos 43′ do 2ºT; Tielemans, de pênalti, aos 21′ do 2ºT da prorrogação.
  • Cartões amarelos: Mechele (BEL) e Camara (SEN).
  • Cartões vermelhos: nenhum.
  • Árbitro: Said Martínez (Honduras).
  • Assistente 1: Walter López (Honduras).
  • Assistente 2: Christian Ramírez (Honduras).
  • VAR: Guillermo Pacheco (México).

A notícia Haja coração! Bélgica vira sobre Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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