Bélgica nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir
Seleção europeia enfrentará o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bósnia, que encerra a fase de 16 avos de final ainda nesta quarta-feira
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A Bélgica confirmou presença nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer Senegal por 3 a 2 após a prorrogação, nesta quarta-feira (1º/7), no Lumen Field, em Seattle. Com uma virada emocionante, os Diabos Vermelhos garantiram a classificação e agora aguardam a definição do próximo adversário no Mundial.
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A seleção europeia enfrentará o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, que encerra a fase de 16 avos de final ainda nesta quarta-feira.
Quando será o jogo?
A partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo será disputada na próxima segunda-feira, 6 de julho, às 21h (de Brasília).
O confronto será realizado novamente no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Quem será o adversário?
O rival da Bélgica sairá do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, marcado para esta quarta-feira (1º/7), às 21h (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA).
Os norte-americanos avançaram ao mata-mata após terminarem na liderança do Grupo D. Já a Bósnia e Herzegovina escreveu um capítulo histórico ao alcançar, pela primeira vez, a fase eliminatória de uma Copa do Mundo, classificando-se como uma das melhores terceiras colocadas.
Onde assistir?
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.
Caminho até as quartas de final
Quem vencer o duelo das oitavas seguirá vivo na disputa pelo título e avançará às quartas de final da Copa do Mundo.
Do outro lado da chave, o caminho também já está definido. França e Paraguai se enfrentam no sábado (4/7), e o vencedor terá pela frente Canadá ou Marrocos na sequência do Mundial.
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A notícia Bélgica nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo