Qual será o rival da Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo? (Comemoração de Tielemans após gol belga)

A Bélgica se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (1º/7) ao vencer Senegal por 3 a 2 após a prorrogação, no Lumen Field, em Seattle. Com a classificação, os Diabos Vermelhos agora aguardam a definição do próximo adversário na competição.

O oponente sairá do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, que fecha a fase de 16 avos de final ainda nesta quarta-feira (1º/7), às 21h (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA).

Os norte-americanos avançaram ao mata-mata após terminarem na liderança do Grupo D. Já a Bósnia e Herzegovina fez história ao alcançar pela primeira vez a fase eliminatória de uma Copa do Mundo, classificando-se como uma das melhores terceiras colocadas.

Quando será o jogo?

O confronto entre Bélgica e Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina será disputado na próxima segunda-feira (6/7), às 21h (de Brasília).

A partida será realizada no Lumen Field, em Seattle, mesmo estádio que recebeu o duelo entre senegaleses e belgas nos 16 avos de final.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.

Caminho até as quartas de final

Quem vencer o confronto das oitavas de final seguirá vivo na briga pelo título e avançará às quartas da Copa do Mundo.

Do outro lado da chave, já estão definidos os confrontos entre França e Paraguai, além de Canadá e Marrocos. Os vencedores dessas partidas se enfrentarão nas quartas de final do Mundial.

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A notícia Qual será o rival da Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo