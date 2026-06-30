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Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa

França confirmou o favoritismo e venceu a Suécia por 3 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
30/06/2026 19:55

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Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa
Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa crédito: No Ataque Internacional
Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa
Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa (MetLife ficou lotado para França x Suécia)

O duelo entre França e Suécia, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, foi disputado diante de casa cheia nesta terça-feira (30/6), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

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A Fifa anunciou público de 80.663 torcedores para a partida, número muito próximo da capacidade máxima do estádio, que é de aproximadamente 82.500 espectadores.

O No Ataque acompanhou a partida diretamente do MetLife Stadium, palco que também receberá a grande final da Copa do Mundo no próximo dia 19 de julho.

Dentro de campo, a França confirmou o favoritismo e venceu a Suécia por 3 a 0, com gols de Mbappe (2x) e Barcola, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Próximo adversário da França

Classificada, a seleção francesa agora enfrentará o Paraguai nas oitavas de final. Os sul-americanos surpreenderam ao eliminar a Alemanha nos pênaltis na segunda-feira (29/6).

O confronto está marcado para sábado (4/7), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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A notícia Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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