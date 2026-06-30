Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa
França confirmou o favoritismo e venceu a Suécia por 3 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial
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O duelo entre França e Suécia, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, foi disputado diante de casa cheia nesta terça-feira (30/6), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.
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A Fifa anunciou público de 80.663 torcedores para a partida, número muito próximo da capacidade máxima do estádio, que é de aproximadamente 82.500 espectadores.
O No Ataque acompanhou a partida diretamente do MetLife Stadium, palco que também receberá a grande final da Copa do Mundo no próximo dia 19 de julho.
Dentro de campo, a França confirmou o favoritismo e venceu a Suécia por 3 a 0, com gols de Mbappe (2x) e Barcola, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.
Próximo adversário da França
Classificada, a seleção francesa agora enfrentará o Paraguai nas oitavas de final. Os sul-americanos surpreenderam ao eliminar a Alemanha nos pênaltis na segunda-feira (29/6).
O confronto está marcado para sábado (4/7), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
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A notícia Casa cheia! O público de França x Noruega nos 16 avos de final da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo