Qual será o rival da França nas oitavas da Copa do Mundo?
Quem avançar garantirá vaga nas quartas e enfrentará o vencedor de Canadá x Marrocos, duelo que abre a programação do mesmo dia
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A França já conhece o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final, a seleção francesa terá pela frente o Paraguai, que protagonizou uma das maiores surpresas do torneio ao eliminar a Alemanha nos pênaltis.
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O confronto será disputado no sábado (4/7), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Quem avançar garantirá vaga nas quartas de final e enfrentará o vencedor de Canadá x Marrocos, duelo que abre a programação do mesmo dia.
Como a França chegou às oitavas?
A seleção comandada por Didier Deschamps confirmou o favoritismo diante da Suécia. Com uma atuação segura, venceu por 3 a 0 e manteve viva a busca pelo tricampeonato mundial.
Os franceses já haviam encerrado a fase de grupos na liderança da chave e seguem entre os principais candidatos ao título da Copa do Mundo de 2026.
Como o Paraguai se classificou?
A campanha paraguaia ganhou contornos históricos nos 16 avos de final. Depois de empatar por 1 a 1 com a Alemanha no tempo normal e na prorrogação, a Albirroja levou a melhor nas penalidades por 4 a 3.
O grande nome da classificação foi o goleiro Orlando Gill, que defendeu duas cobranças e foi decisivo para eliminar os tetracampeões mundiais.
Agora, o Paraguai tentará manter o embalo diante de outra potência do futebol mundial.
Onde assistir a França x Paraguai?
O confronto entre França e Paraguai terá transmissão ao vivo da CazéTV, que exibe a Copa do Mundo de 2026 no Brasil.
Além da transmissão, o No Ataque acompanhará o duelo em tempo real, com cobertura completa, vídeos, bastidores e repercussão da partida.
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A notícia Qual será o rival da França nas oitavas da Copa do Mundo? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo