Qual será o rival da França nas oitavas da Copa do Mundo? (Kylian Mbappé abraçando Didier Deschamps)

A França já conhece o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final, a seleção francesa terá pela frente o Paraguai, que protagonizou uma das maiores surpresas do torneio ao eliminar a Alemanha nos pênaltis.

O confronto será disputado no sábado (4/7), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Quem avançar garantirá vaga nas quartas de final e enfrentará o vencedor de Canadá x Marrocos, duelo que abre a programação do mesmo dia.

Como a França chegou às oitavas?

A seleção comandada por Didier Deschamps confirmou o favoritismo diante da Suécia. Com uma atuação segura, venceu por 3 a 0 e manteve viva a busca pelo tricampeonato mundial.

Os franceses já haviam encerrado a fase de grupos na liderança da chave e seguem entre os principais candidatos ao título da Copa do Mundo de 2026.

Meia-bicicleta de Olise durante França x Suécia (foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP)

Como o Paraguai se classificou?

A campanha paraguaia ganhou contornos históricos nos 16 avos de final. Depois de empatar por 1 a 1 com a Alemanha no tempo normal e na prorrogação, a Albirroja levou a melhor nas penalidades por 4 a 3.

O grande nome da classificação foi o goleiro Orlando Gill, que defendeu duas cobranças e foi decisivo para eliminar os tetracampeões mundiais.

Agora, o Paraguai tentará manter o embalo diante de outra potência do futebol mundial.

Gill defendeu a cobrança de Woltemade (foto: Odd Andersen/AFP)

Onde assistir a França x Paraguai?

O confronto entre França e Paraguai terá transmissão ao vivo da CazéTV, que exibe a Copa do Mundo de 2026 no Brasil.

Além da transmissão, o No Ataque acompanhará o duelo em tempo real, com cobertura completa, vídeos, bastidores e repercussão da partida.

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A notícia Qual será o rival da França nas oitavas da Copa do Mundo? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo