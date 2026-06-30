Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir
O confronto entre Canadá e Marrocos será disputado no próximo sábado (4/7), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium
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O Marrocos já conhece o próximo desafio na Copa do Mundo de 2026. Depois de eliminar a Holanda nos pênaltis, nessa segunda-feira (29/6), a seleção africana enfrentará o Canadá por uma vaga nas quartas de final do Mundial.
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A classificação marroquina veio após um dos jogos mais emocionantes dos 16 avos de final. Cody Gakpo abriu o placar para a Holanda no segundo tempo, mas, quando a eliminação parecia inevitável, Issa Diop apareceu aos 46 minutos da etapa final para empatar de cabeça após cruzamento de Chemsdine Talbi e levar a decisão para a prorrogação.
No tempo extra, Rahimi ainda teve grande chance para colocar o Marrocos em vantagem, mas parou em uma defesa espetacular de Bart Verbruggen. Sem novos gols, a vaga foi decidida nos pênaltis.
Nas cobranças, os marroquinos foram mais eficientes. Nordin El Aynaoui acertou o travessão, mas Achraf Hakimi, Talbi, Rahimi e Saibari converteram suas penalidades. Pela Holanda, Koopmeiners e Wout Weghorst marcaram, enquanto Justin Kluivert acertou a trave, Timber isolou a cobrança e Bono defendeu o chute de Crysencio Summerville, garantindo a classificação africana.
Do outro lado estará um Canadá que também vive campanha histórica. Os anfitriões avançaram pela primeira vez às oitavas de final de uma Copa do Mundo masculina ao derrotar a África do Sul por 1 a 0, com gol de Stephen Eustáquio nos acréscimos.
Quando será Canadá x Marrocos?
O confronto entre Canadá e Marrocos será disputado no próximo sábado (4/7), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV, no Youtube.
Quem passar enfrenta quem?
Quem avançar no duelo entre Canadá e Marrocos garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e enfrentará o vencedor do confronto entre Paraguai e França ou Suécia, que será definido após o encerramento da outra chave dos 16 avos de final.
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A notícia Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo