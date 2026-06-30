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Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Após empate por 1 a 1, os marroquinos levaram a melhor nas penalidades e eliminaram os holandeses

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
30/06/2026 01:05

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Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo
Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo
Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo (Lance de Holanda x Marrocos pela Copa do Mundo )

O Marrocos está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma das partidas mais emocionantes dos 16 avos de final, a seleção africana buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo, superou a Holanda nos pênaltis e garantiu a classificação na noite desta segunda-feira (29/6), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.

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Após empate por 1 a 1 no tempo normal e uma prorrogação sem gols, os marroquinos levaram a melhor nas penalidades e eliminaram os holandeses.

Agora, o Marrocos enfrentará o Canadá nas oitavas de final. Os canadenses eliminaram a África do Sul e voltarão a campo neste sábado (4/7), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Holanda e Marrocos fizeram uma etapa inicial bastante equilibrada e de poucas oportunidades claras. As duas equipes priorizaram a organização defensiva, deixando o jogo truncado e marcado por muitos duelos físicos no meio-campo.

O lance de maior destaque foi um choque envolvendo o zagueiro Van Hecke, que precisou de atendimento médico. Mesmo com menos posse de bola, o Marrocos criou as melhores oportunidades da etapa inicial.

Verbruggen precisou fazer duas grandes defesas para impedir que os africanos saíssem em vantagem, enquanto Bono trabalhou pouco do outro lado. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols.

Segundo tempo

O cenário mudou completamente após o intervalo. Com mais espaços, Holanda e Marrocos passaram a atacar com maior frequência, tornando a partida muito mais aberta.

A equipe europeia abriu o placar aos 26 minutos. Após um chutão de Verbruggen, Crysencio Summerville disparou em velocidade pela esquerda e, mesmo desequilibrado, conseguiu tocar para Cody Gakpo. Livre na área, o atacante finalizou de primeira na saída de Bono para fazer 1 a 0.

Quando a classificação holandesa parecia encaminhada, o Marrocos encontrou forças para reagir.

Já aos 46 minutos do segundo tempo, Chemsdine Talbi recebeu pela direita e cruzou na medida para o zagueiro Issa Diop, que apareceu entre os defensores e cabeceou com precisão para empatar a partida e levar a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

O Marrocos quase virou logo aos seis minutos do primeiro tempo da prorrogação.

Abde Ezzalzouli Rahimi fez grande jogada individual, driblou o marcador e saiu cara a cara com Verbruggen. O goleiro holandês, porém, fez uma defesa espetacular, abrindo as pernas em um movimento semelhante ao de um goleiro de handebol e evitando o gol africano.

Depois do susto, as duas seleções diminuíram o ritmo. Temendo um erro decisivo, Holanda e Marrocos passaram a trocar passes com mais cautela e praticamente não criaram novas oportunidades, levando a decisão para os pênaltis.

Pênaltis

A Holanda abriu a disputa com Koopmeiners, que bateu cruzado e converteu.

Na sequência, N. El Aynaoui acertou o travessão e desperdiçou a primeira cobrança marroquina.

Justin Kluivert teve a chance de ampliar a vantagem holandesa, tentou deslocar Bono com uma paradinha, mas acertou a trave.

Rahimi cobrou na sequência. Verbruggen chegou a tocar na bola, mas ela bateu no goleiro e entrou lentamente, deixando tudo igual.

Veghorst recolocou a Holanda em vantagem com uma cobrança forte e cruzada. Bono acertou o canto, mas não conseguiu defender.

Chemsdine Talbi respondeu com categoria e chapou no canto esquerdo para manter o equilíbrio.

Na quarta cobrança holandesa, Timber isolou a bola e desperdiçou a oportunidade.

Na sequência, o capitão Achraf Hakimi também parou na trave, mantendo a disputa indefinida.

A pressão aumentou na última série. Bono defendeu a cobrança de Crysencio Summerville e colocou a classificação nas mãos de Saibari.

O atacante marroquino não desperdiçou. Bateu com firmeza e garantiu a classificação histórica do Marrocos às oitavas de final da Copa do Mundo.

Próximo adversário

Classificado, o Marrocos enfrentará o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A partida será disputada neste sábado (4/7), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Marrocos x Holanda

Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi; Brahim Díaz e Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Holanda

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Gakpo, Summerville e Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.

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  • Motivo: 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
  • Data e horário: 29 de junho de 2026 (segunda-feira), às 22h (de Brasília).
  • Local: Estádio BBVA, em Monterrey (México).
  • Gols: Cody Gakpo, aos 26′ do 2ºT (HOL); Issa Diop, aos 46′ do 2ºT (MAR).
  • Decisão por pênaltis: Marrocos classificado.
  • Cartões amarelos: Issa Diop (MAR).
  • Cartões vermelhos: nenhum.
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

A notícia Marrocos busca empate nos acréscimos, vence Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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