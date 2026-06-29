Maurício revela que ‘nem olhou’ para Neuer em pênalti na Copa: ‘Sentimento muito louco’ (Maurício em entrevista na zona mista após Paraguai x Alemanha)

O meia Maurício, do Palmeiras e da seleção paraguaia, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira nesta segunda-feira (29/6). Naturalizado paraguaio, o jogador ex-Cruzeiro foi um dos responsáveis pela histórica classificação do Paraguai às oitavas de final da Copa do Mundo ao converter uma das cobranças na disputa por pênaltis contra a Alemanha.

A cobrança teve um ingrediente especial: do outro lado estava Manuel Neuer, considerado um dos maiores goleiros da história do futebol. Após a classificação, Maurício revelou como controlou a ansiedade para bater diante do ídolo alemão.

“É um sentimento muito louco, porque você sabe que está diante de um goleiro muito expressivo. Um dos melhores goleiros do mundo, que ainda tem 40 anos ou um pouco mais, e você vê que ainda está em alto nível. Mas ao mesmo tempo você também tem que pensar em focar e em bater o pênalti.” Maurício, meia do Paraguai

O camisa 11 contou que procurou não desviar a concentração para a imponência do adversário e apostou na fé antes da cobrança.

“Então no momento ali eu não procurei olhar muito para ele, nem olhar muito para o gol. Procurei mais trabalhar a respiração também, a oração. Desde que estava rolando o jogo eu já estava pedindo para que ele me ajudasse, para que ele me abençoasse. Graças a Deus, toda glória a ele, porque me capacitou para converter o pênalti e foi um alívio muito grande.”

Pênalti contra Neuer

Maurício foi o primeiro cobrador do Paraguai na disputa de pênaltis. Pouco antes, Kai Havertz havia desperdiçado a primeira cobrança da Alemanha, aumentando a responsabilidade do meia.

Mesmo diante de Neuer, o jogador do Palmeiras converteu sua batida e colocou os paraguaios em vantagem na disputa, que terminou com vitória por 4 a 3 após o goleiro Orlando Gill defender duas cobranças alemãs. O duelo havia terminado empatado por 1 a 1 após os 90 minutos e a prorrogação.

Emoção após classificação histórica

Depois da partida, Maurício não escondeu a emoção ao falar sobre a eliminação da tetracampeã mundial.

“Estou muito emocionado, já chorei muito no campo. É incrível o que a gente vem fazendo, tudo o que a gente luta. A gente sabia como ia ser o jogo, mas temos uma identidade muito forte de lutar. Foi o que a gente fez hoje, 120 minutos de muita batalha.”

O meia também destacou a dificuldade da disputa de pênaltis diante de um goleiro do nível de Neuer.

“Os pênaltis são uma loucura, algo incrível. Fomos muito efetivos, por se tratar de um grande goleiro que tem do outro lado. É um dia especial.”

Por fim, agradeceu o apoio recebido de brasileiros e paraguaios durante a campanha.

“Agradecer ao povo brasileiro e paraguaio, foi muita batalha. A gente mostrou nossa determinação… eu me sentindo muito bem fisicamente. Agora é aproveitar hoje.”

Gill defendeu a cobrança de Woltemade (foto: Odd Andersen/AFP)

Paraguai faz história na Copa

A classificação representou um feito inédito para a seleção paraguaia. Foi a primeira vez que o país eliminou a Alemanha em um confronto oficial.

Antes disso, as seleções haviam se enfrentado apenas duas vezes: nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, quando os alemães venceram por 1 a 0, e em um amistoso disputado em 2013, que terminou empatado por 3 a 3.

Agora, o Paraguai aguarda o vencedor do duelo entre França e Suécia para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Maurício revela que ‘nem olhou’ para Neuer em pênalti na Copa: ‘Sentimento muito louco’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo