Preocupa? Paquetá reage após dores na coxa e passará por exames (Jogadores da Seleção Brasileira antes da partida contra o Japão)

Lucas Paquetá deixou a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com dores na coxa esquerda e virou preocupação para a sequência da competição. O meio-campista será submetido a exames nesta terça-feira (30/6), em Morristown, Nova Jersey, onde a Seleção Brasileira está concentrada.

Apesar da apreensão, o camisa 8 tranquilizou parcialmente a situação na saída do estádio. Na zona mista, Paquetá não concedeu entrevista, mas respondeu rapidamente aos jornalistas e afirmou que “está bem”.

A avaliação médica, contudo, será decisiva para determinar se houve lesão muscular e se o jogador terá condições de atuar na próxima fase do Mundial.

Ancelotti confirma reavaliação

Após a classificação, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que tanto Paquetá quanto Casemiro, que também terminou a partida com dores, serão reavaliados pela comissão médica.

“Temos que avaliar amanhã. Foi uma partida muito exigente. O Japão não é uma equipe fácil. Muito bem organizada e intensa. Ganhar foi muito importante” Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Como aconteceu a lesão

Os primeiros sinais de desconforto apareceram logo aos dois minutos de partida, quando Paquetá reclamou de dores na parte posterior da coxa direita. Mesmo assim, permaneceu normalmente em campo.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o meia voltou a sentir dores, desta vez na parte posterior da coxa esquerda. O problema fez com que terminasse a etapa inicial mancando.

Na saída para o intervalo, Paquetá deixou o gramado escorado por Neymar e Endrick, enquanto apontava para a região lesionada. No início do segundo tempo, foi substituído por Endrick.

Antes de deixar a partida, o camisa 8 havia participado ativamente do jogo. Foram duas finalizações e 32 passes certos em 42 tentativas. Ele também protagonizou dois lances inusitados: levou uma bolada no rosto em um chute de Bruno Guimarães e acabou atingido por Casemiro em uma disputa de bola no meio-campo.

Brasil espera definição do adversário

O procedimento adotado com Paquetá será semelhante ao realizado com Raphinha, que sofreu lesão na coxa direita na fase de grupos, não foi cortado da delegação e segue em tratamento para tentar voltar nas quartas de final, caso o Brasil avance.

Sem o meia, Endrick foi a primeira opção escolhida por Ancelotti diante do Japão. Danilo Santos e Igor Thiago também aparecem como alternativas para a sequência da Copa, dependendo da estratégia adotada pela comissão técnica.

O Brasil conhecerá o adversário das quartas de final após o duelo entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira (30). A partida da Seleção na próxima fase será disputada no domingo.

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