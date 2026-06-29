Quem é Orlando Gill? Goleiro de 1,98 m foi herói paraguaio contra a Alemanha na Copa
Com 1,98 m de altura, o arqueiro defendeu as cobranças de Woltemade e Havertz e conduziu o Paraguai à histórica classificação
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O Paraguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29/6). Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha nos pênaltis, no Gillette Stadium, na região de Boston (Estados Unidos), e avançou às oitavas de final do Mundial.
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O grande nome da classificação foi o goleiro Orlando Gill. Com 1,98 m de altura, o arqueiro defendeu as cobranças de Woltemade e Kai Havertz (Jonathan Tah bateu para fora para fora) e conduziu o Paraguai à histórica classificação.
Antes mesmo das penalidades, Gill já havia sido decisivo. Durante os 120 minutos de jogo, fez seis defesas importantes e suportou a forte pressão ofensiva da seleção alemã, sendo um dos principais responsáveis por levar a decisão para a marca da cal.
Quem é Orlando Gill?
Orlando Daniel Gill Noldin nasceu em 11 de junho de 2000 e iniciou a carreira nas categorias de base do Club 13 de Junio e do Club Sportivo San Lorenzo, equipe da cidade de San Lorenzo, no Paraguai.
Foi justamente no Sportivo San Lorenzo que estreou profissionalmente antes de despertar o interesse do futebol argentino.
No fim de 2023, transferiu-se por empréstimo para o San Lorenzo de Almagro. Inicialmente integrado ao time de reservas, convenceu a comissão técnica com boas atuações e acabou comprado em definitivo em janeiro de 2025, quando também foi promovido ao elenco principal. O goleiro tem contrato com o clube argentino até o fim de 2027.
Ascensão na Seleção Paraguaia
Gill também viveu rápida evolução com a camisa da seleção paraguaia. Depois de defender o país no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019, recebeu a primeira convocação para a equipe principal em 2025.
A estreia ocorreu em 6 de setembro daquele ano, na vitória por 1 a 0 sobre o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
Meses depois, foi incluído na lista final para o Mundial e aproveitou a oportunidade para assumir protagonismo justamente na fase eliminatória.
Próximo compromisso do Paraguai
Agora, para as oitavas de final, Paraguai aguarda o vencedor do duelo entre França e Suécia.
O jogo entre os europeus será nesta terça-feira (30/6), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.
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A notícia Quem é Orlando Gill? Goleiro de 1,98 m foi herói paraguaio contra a Alemanha na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo