A reação de Ancelotti à fala de japonês sobre o Brasil ‘não ser mais o mesmo’ (Ancelotti comandando treino da Seleção em Houston)

Às vésperas do confronto entre Brasil e Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo, uma declaração do atacante japonês Kento Shiogai chamou atenção. O jogador afirmou que a Seleção Brasileira “já não é mais a mesma de antigamente”, em referência ao momento vivido pela equipe pentacampeã mundial.

Questionado neste domingo (28/6), durante entrevista coletiva em Houston, se utilizaria a fala como combustível para motivar os jogadores brasileiros, o técnico Carlo Ancelotti descartou completamente essa possibilidade.

Segundo o treinador italiano, a comissão técnica está concentrada exclusivamente na preparação da partida e não pretende recorrer a provocações ou estratégias psicológicas.

“Não, não vamos falar do que disseram. Estamos focados no jogo, nas qualidades do rival, preparar bem o jogo, no que temos que fazer para criar e evitar problemas. A preparação do jogo é só isso.” Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Ancelotti ainda reforçou que o Brasil não pretende entrar em disputas fora das quatro linhas.

“Focaremos na preparação do jogo e não em ‘mind games’ (jogos mentais). Não vamos trabalhar nisso.”

Ancelotti na Seleção Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025 e, desde então, dirigiu a equipe em 13 partidas. O treinador italiano soma sete vitórias, três empates e três derrotas, com 24 gols marcados e 11 sofridos. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil avançou às oitavas de final como líder do Grupo C. A campanha teve início com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, seguido por vitórias convincentes sobre Haiti (3 a 0) e Escócia (3 a 0). Antes do Mundial, Ancelotti utilizou quatro amistosos para consolidar a equipe titular. A Seleção perdeu para a França por 2 a 1, mas depois venceu Croácia (3 a 1), Panamá (6 a 2) e Egito (2 a 1). Nos primeiros compromissos à frente do Brasil, entre Eliminatórias Sul-Americanas e amistosos no segundo semestre de 2025, o retrospecto foi de empate sem gols com o Equador, vitórias sobre Paraguai (1 a 0) e Chile (3 a 0), derrota para a Bolívia (1 a 0) e goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0. O último revés da Seleção foi justamente para o Japão, por 3 a 2, em amistoso disputado com uma equipe reserva.

Brasil x Japão

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, enquanto os japoneses avançaram na segunda colocação do Grupo F. Quem vencer enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final do Mundial.

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