Sete seleções classificadas para o mata-mata quebraram tabu na Copa do Mundo; entenda (Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde)

A Copa do Mundo de 2026 já é especial e memorável para algumas seleções. Com o encerramento da fase de grupos, sete países garantiram, pela primeira vez, vaga na fase eliminatória do Mundial e quebraram um longo tabu em suas trajetórias na principal competição do futebol.

As classificações inéditas foram conquistadas por Bósnia e Herzegovina, Canadá, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Egito, África do Sul e Cabo Verde.

Entre elas, Cabo Verde protagonizou uma das campanhas mais surpreendentes da competição. Estreante em Copas do Mundo, a seleção africana terminou invicta a fase de grupos e avançou em uma chave que tinha Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

Veja, abaixo, como cada seleção alcançou o feito histórico.

Cabo Verde: classificação histórica logo na estreia

Nenhuma seleção surpreendeu tanto quanto Cabo Verde. Disputando sua primeira Copa do Mundo, o pequeno arquipélago africano, com cerca de 500 mil habitantes, terminou invicto na fase de grupos e garantiu vaga entre os 32 sobreviventes do Mundial.

A campanha ganhou contornos históricos ainda na primeira rodada, quando Kevin Pina marcou o primeiro gol da história de Cabo Verde em Copas do Mundo, diante do Uruguai.

Sob o comando de Bubista, a seleção mostrou organização defensiva e personalidade para avançar em um dos grupos mais difíceis da competição.

Seleção de Cabo Verde (foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

República Democrática do Congo encerra jejum de 52 anos

A classificação da República Democrática do Congo também entrou para a história. Os Leopardos voltaram a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, quando o país ainda competia como Zaire.

Depois de eliminar a Jamaica na repescagem intercontinental para garantir presença no Mundial, a equipe comandada por Sébastien Desabre avançou ao mata-mata graças ao empate com Portugal, à vitória sobre o Uzbequistão (a primeira da história do país em Copas) e à campanha consistente no Grupo K.

É a primeira vez que os congoleses ultrapassam a fase de grupos.

Congo venceu e se classificou à segunda fase da Copa do Mundo (foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Egito supera a barreira da primeira fase na quarta participação

Nem mesmo com Mohamed Salah em 2018 o Egito havia conseguido avançar. Em sua quarta participação em Copas do Mundo, os Faraós finalmente quebraram o tabu ao terminar na segunda colocação do Grupo G.

A equipe comandada por Hossam Hassan garantiu a vaga após empatar com o Irã na última rodada e se beneficiou da vitória da Bélgica sobre a Nova Zelândia.

Agora, o Egito disputará a fase eliminatória do Mundial pela primeira vez.

Lance de Egito x Irã (foto: Dean Mouhtaropoulos/AFP)

Costa do Marfim finalmente chega ao mata-mata

Durante anos, a Costa do Marfim conviveu com a frustração de montar grandes gerações sem conseguir ultrapassar a fase de grupos.

Nem mesmo os times liderados por Didier Drogba, Yaya Touré e Gervinho conseguiram alcançar esse objetivo nas Copas de 2006, 2010 e 2014.

Doze anos depois da última participação, os atuais campeões africanos voltaram ao Mundial e, enfim, garantiram presença na fase eliminatória pela primeira vez.

Jogadores da Costa do Marfim comemoram gol na Copa (foto: Kevin C. Cox/AFP)

Canadá avança pela primeira vez

Depois de ser eliminado ainda na primeira fase em 1986 e 2022, o Canadá finalmente alcançou o mata-mata.

Jogando como um dos anfitriões da Copa de 2026, a seleção comandada por Jesse Marsch aproveitou o apoio da torcida para fazer sua melhor campanha na história da competição.

É a primeira vez que os canadenses avançam da fase de grupos.

Com gol nos acréscimos, Canadá vence África do Sul e vai às oitavas da Copa do Mundo (foto: AFP)

Bósnia retorna à Copa e faz história

A Bósnia e Herzegovina disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. A estreia havia sido no Brasil, em 2014, quando acabou eliminada ainda na fase de grupos.

Doze anos depois, a seleção balcânica voltou ao Mundial após eliminar a Itália na repescagem europeia e, desta vez, conseguiu romper a barreira da primeira fase.

Assim, conquistou a primeira classificação ao mata-mata desde a criação da federação nacional, em 1993.

Bósnia e Herzegovina 3 x 1 Catar (foto: STU FORSTER/AFP)

África do Sul também quebra tabu

Ausente das últimas três Copas do Mundo, a África do Sul retornou ao torneio em 2026 e imediatamente escreveu um capítulo inédito.

Os Bafana Bafana avançaram pela primeira vez à fase eliminatória após terminarem entre os classificados do Grupo A.

A campanha terminou nos 16 avos de final, quando a equipe acabou derrotada pelo Canadá por 1 a 0, com um gol sofrido nos acréscimos.

Mesmo assim, a participação já representa a melhor campanha sul-africana em Mundiais.

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Jogadores da África do Sul comemoram gol em partida da Copa do Mundo (foto: YURI CORTEZ/AFP)

Seleções que avançaram pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo

Bósnia e Herzegovina

Canadá

República Democrática do Congo

Costa do Marfim

Egito

África do Sul

Cabo Verde

A notícia Sete seleções classificadas para o mata-mata quebraram tabu na Copa do Mundo; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo