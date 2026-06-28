Ranking da Fifa: quais seleções mais subiram e mais caíram na fase de grupos da Copa (Argentina lidera o ranking da Fifa)

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Das 48 seleções que disputam a competição mais importante do futebol, agora restam 32. Com isso, o ranking da Fifa, métrica utilizada pela Entidade em seu site oficial para ranquear os países, também sofreu atualização desde 11 de junho.

Na parte de cima da tabela, dentre os favoritos ao título, houveram pequenas mudanças. A principal delas é com a Seleção Brasileira, que saiu da sexta para a quinta colocação, ocupando o lugar de Portugal, que agora é o oitavo. No top-3, Argentina se mantém em primeiro, enquanto Espanha e França trocaram de posições, com os franceses ocupando a vice-liderança.

Um dos anfitriões da Copa, o México teve uma importante ascenção, saindo da 14ª colocação e entrando no top10, ficando em nono.

Ascensões e quedas na parte de baixo do ranking

O Haiti agora é a pior entre as 48 que participaram da Copa do Mundo. Com a eliminação no torneio, perdeu cinco posições e agora ocupa a 88ª posição.

Panamá, Uzbesquistão, Jordânia e Tunísia também tiveram quedas expressivas no ranking. Todos eles perderam 10 colocações. O Panamá foi de 34º para 44º e Uzbequistão caiu de 50º para 60º. A Jordânia, por sua vez, saiu de 63º para 73º.

Enquanto isso, a Tunísia foi a que mais despencou, perdendo 12 posições e saindo de 45º para 57º.

Já Noruega e Gana ascenderam no ranking. Os europeus subiram oito posições. Antes em 31º, agora ocupa a 23ª posição. Já Gana, pior colocada entre as seleções nos 16 avos, foi do 73º para o 65º lugar.

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Veja o top-10 do ranking mundial da Fifa

Argentina 1907.40 pontos (mesma posição)

França 1906.84 pontos (ganhou 1 posição)

Espanha 1879.58 pontos (perdeu 1 posição)

Inglaterra 1840.46 pontos (mesma posição)

Brasil 1785.19 pontos (ganhou 1 posição)

Marrocos 1776.40 pontos (ganhou 1 posição)

Holanda 1775.50 pontos (ganhou 1 posição)

Portugal 1764.86 pontos (perdeu 3 posições)

México 1736.01 pontos (ganhou 5 posições)

Bélgica 1735.41 pontos (perdeu 1 posição)

A notícia Ranking da Fifa: quais seleções mais subiram e mais caíram na fase de grupos da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara