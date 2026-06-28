Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante
Ranking sofreu mudanças desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho; veja nova posição do Brasil e novidade no top-10
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Com os resultados da fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil ganhou uma posição no ranking da Fifa. Antes em sexto lugar, a Seleção Brasileira assumiu a quinta posição, com 1785.19 pontos.
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No Grupo C, a Amarelinha conquistou a classificação em primeiro lugar, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate na campanha nessa fase.
O líder segue sendo a Argentina. A França, antes em terceiro, assumiu a vice-liderança do ranking da Fifa. Espanha, agora em terceiro, e Inglaterra, em quarto, fecham o top-5.
Marrocos e Holanda ocupam a sexta e sétima colocações, respectivamente, ambos conquistando uma posição cada. Portugal, hoje em oitavo, perdeu três colocações.
A novidade fica por parte do México, classificado em primeiro lugar no Grupo A, que ganhou cinco posições e hoje é o nono colocado no ranking, com 1736.01 pontos.
A Bélgica perdeu uma posição e fecha o top-10.
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Top 10 do ranking da Fifa
- Argentina – 1907.40 pontos (mesma posição)
- França – 1906.84 pontos (ganhou 1 posição)
- Espanha – 1879.58 pontos (perdeu 1 posição)
- Inglaterra – 1840.46 pontos (mesma posição)
- Brasil – 1785.19 pontos (ganhou 1 posição)
- Marrocos – 1776.40 pontos (ganhou 1 posição)
- Holanda – 1775.50 pontos (ganhou 1 posição)
- Portugal – 1764.86 pontos (perdeu 3 posições)
- México – 1736.01 pontos (ganhou 5 posições)
- Bélgica – 1735.41 pontos (perdeu 1 posição)
A notícia Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara