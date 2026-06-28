Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante (Jogadores do Brasil em partida pela Copa do Mundo)

Com os resultados da fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil ganhou uma posição no ranking da Fifa. Antes em sexto lugar, a Seleção Brasileira assumiu a quinta posição, com 1785.19 pontos.

No Grupo C, a Amarelinha conquistou a classificação em primeiro lugar, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate na campanha nessa fase.

O líder segue sendo a Argentina. A França, antes em terceiro, assumiu a vice-liderança do ranking da Fifa. Espanha, agora em terceiro, e Inglaterra, em quarto, fecham o top-5.

Marrocos e Holanda ocupam a sexta e sétima colocações, respectivamente, ambos conquistando uma posição cada. Portugal, hoje em oitavo, perdeu três colocações.

A novidade fica por parte do México, classificado em primeiro lugar no Grupo A, que ganhou cinco posições e hoje é o nono colocado no ranking, com 1736.01 pontos.

A Bélgica perdeu uma posição e fecha o top-10.

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Top 10 do ranking da Fifa

Argentina – 1907.40 pontos (mesma posição) França – 1906.84 pontos (ganhou 1 posição) Espanha – 1879.58 pontos (perdeu 1 posição) Inglaterra – 1840.46 pontos (mesma posição) Brasil – 1785.19 pontos (ganhou 1 posição) Marrocos – 1776.40 pontos (ganhou 1 posição) Holanda – 1775.50 pontos (ganhou 1 posição) Portugal – 1764.86 pontos (perdeu 3 posições) México – 1736.01 pontos (ganhou 5 posições) Bélgica – 1735.41 pontos (perdeu 1 posição)

A notícia Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara