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Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante

Ranking sofreu mudanças desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho; veja nova posição do Brasil e novidade no top-10

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
28/06/2026 11:54

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Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante
Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante crédito: No Ataque Internacional
Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante
Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante (Jogadores do Brasil em partida pela Copa do Mundo)

Com os resultados da fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil ganhou uma posição no ranking da Fifa. Antes em sexto lugar, a Seleção Brasileira assumiu a quinta posição, com 1785.19 pontos.

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No Grupo C, a Amarelinha conquistou a classificação em primeiro lugar, com sete pontos. Foram duas vitórias e um empate na campanha nessa fase.

O líder segue sendo a Argentina. A França, antes em terceiro, assumiu a vice-liderança do ranking da Fifa. Espanha, agora em terceiro, e Inglaterra, em quarto, fecham o top-5.

Marrocos e Holanda ocupam a sexta e sétima colocações, respectivamente, ambos conquistando uma posição cada. Portugal, hoje em oitavo, perdeu três colocações.

A novidade fica por parte do México, classificado em primeiro lugar no Grupo A, que ganhou cinco posições e hoje é o nono colocado no ranking, com 1736.01 pontos.

A Bélgica perdeu uma posição e fecha o top-10.

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Top 10 do ranking da Fifa

  1. Argentina – 1907.40 pontos (mesma posição)
  2. França – 1906.84 pontos (ganhou 1 posição)
  3. Espanha – 1879.58 pontos (perdeu 1 posição)
  4. Inglaterra – 1840.46 pontos (mesma posição)
  5. Brasil – 1785.19 pontos (ganhou 1 posição)
  6. Marrocos – 1776.40 pontos (ganhou 1 posição)
  7. Holanda – 1775.50 pontos (ganhou 1 posição)
  8. Portugal – 1764.86 pontos (perdeu 3 posições)
  9. México – 1736.01 pontos (ganhou 5 posições)
  10. Bélgica – 1735.41 pontos (perdeu 1 posição)

A notícia Brasil sobe no ranking da Fifa, e top-10 tem novo integrante foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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