Em qual canal vai passar África do Sul x Canadá pela Copa do Mundo hoje (28/6)? (África do Sul e Canadá disputam a primeira vaga nas oitavas de final)

Neste domingo (28/6), começa o mata-mata da Copa do Mundo. África do Sul e Canadá se enfrentam no único jogo do dia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelos 16 avos de final.

A seleção sul-africana avançou de fase em segundo lugar no Grupo A, liderado pelo México. Foram quatro pontos conquistados em três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O Canadá também se classificou em segundo do seu grupo. Com os mesmos quatro pontos, conquistados após uma vitória, um empate e uma derrota, ficou atrás apenas Suíça, que terminou a fase inicial em primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos.

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África do Sul x Canadá: onde assistir

CazéTV (YouTube)

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