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Copa do Mundo ‘perde valor’ com 48 seleções, afirma técnico de Gana

Carlos Queiroz criticou o formato da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Croácia por 2 a 1, nesse sábado (27/6), pelo Grupo L

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Thiago Henrique de Oliveira Costa - Gazeta Press
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Thiago Henrique de Oliveira Costa - Gazeta Press
Repórter
28/06/2026 09:58

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Copa do Mundo ‘perde valor’ com 48 seleções, afirma técnico de Gana
Copa do Mundo ‘perde valor’ com 48 seleções, afirma técnico de Gana crédito: No Ataque Internacional
Copa do Mundo ‘perde valor’ com 48 seleções, afirma técnico de Gana
Copa do Mundo ‘perde valor’ com 48 seleções, afirma técnico de Gana (Carlos Queiroz, técnico de Gana)

Mesmo classificado às fases finais da Copa do Mundo, o técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, criticou o novo formato do torneio. Em 2026, o Mundial passou a ser disputado por 48 seleções.

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“Acredito que, com este número de seleções, o Mundial perde muito valor e importância. São tantas equipes se classificando que aquele aspecto de exclusividade acaba se perdendo”, disse o treinador após a derrota para a Croácia por 2 a 1, nesse sábado (27/6), pela terceira e última rodada do Grupo L.

Copa do Mundo
CRO 2 × 1 GAN
27/06/2026 às 18:00

Segundo ele, a mesma crítica se aplica aos torneios classificatórias para a Copa do Mundo. “Até mesmo as eliminatórias da Europa e da África começam a perder sentido e significado, porque são vagas demais.”

“Hoje em dia, o que manda é o dinheiro. Não se trata mais de futebol, mas de dinheirobol. Eu prefiro ver a Copa como um evento excepcional e importante, para o qual é preciso lutar para conseguir uma vaga.”

Carlos Queiroz, técnico de Gana, sobre novo formato da Copa do Mundo

Essa é a sexta Copa do Mundo do treinator. Ele também participou das edições de 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Maior Copa do Mundo da história

A edição de 2026 da Copa do Mundo é um evento de enorme magnitude. O torneio expandiu suas vagas de 32 para 48 seleções, aumentando, consequentemente o número de partidas. Neste ano, serão 104 jogos disputados em três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México.

A Fifa introduziu uma fase adicional: os 16-avos de final. A entidade máxima do futebol projeta receitas superiores a US$ 11 bilhões (R$ 56,8 bilhões na cotação atual) para esta Copa do Mundo.

*Por AFP

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