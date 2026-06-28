Com dois gols nos acréscimos, Argélia e Áustria empatam e vão à próxima fase na Copa
Áustria e Argélia terminaram empatadas com quatro pontos. Já os argelinos avançaram como uma das melhores terceiras colocadas
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Em um dos jogos mais emocionantes da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Argélia e Áustria empataram por 3 a 3, na madrugada deste domingo (28/6), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e garantiram vaga na segunda fase do Mundial.
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Os austríacos chegaram a ficar duas vezes à frente do placar, mas os argelinos buscaram o empate em ambas. Nos acréscimos do segundo tempo, Mahrez virou o jogo para a Argélia aos 47 minutos, porém Kalajdzic respondeu aos 50 e decretou o empate que classificou as duas seleções.
Com o resultado, a Argentina encerrou o Grupo J na liderança, com nove pontos. Áustria e Argélia terminaram empatadas com quatro pontos, mas os austríacos ficaram na segunda colocação pelos critérios de desempate. Já os argelinos avançaram como uma das melhores terceiras colocadas. A Jordânia terminou na lanterna, sem pontuar.
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Argentina
|9
|3
|3
|0
|0
|2
|Áustria
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|Argélia
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|Jordânia
|0
|3
|0
|0
|3
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O início da partida foi pouco movimentado no Arrowhead Stadium. Até a parada para hidratação, nenhuma das equipes conseguiu criar grandes oportunidades, e o empate que classificava ambas permanecia no placar.
A Áustria abriu o marcador aos 27 minutos. David Alaba lançou Arnautovic, que dominou e finalizou de maneira desajeitada, mas suficiente para vencer Benbot.
A Argélia respondeu na reta final da etapa inicial. Depois de Chaibi acertar a trave, Mahrez evitou a saída da bola pela linha de fundo e encontrou Belghali, que apareceu livre para empatar aos 45 minutos.
Segundo tempo
A etapa complementar começou em ritmo acelerado. Aos 10 minutos, Laimer chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Sabitzer finalizar de primeira e recolocar a Áustria em vantagem.
A resposta argelina foi imediata. Cinco minutos depois, Aouar fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Mahrez aparecer livre na segunda trave e deixar tudo igual.
O confronto perdeu intensidade durante boa parte da segunda etapa, com as duas seleções administrando a posse de bola e evitando riscos excessivos.
A emoção ficou reservada para os acréscimos. Aos 47 minutos, Mahrez recebeu livre dentro da área e bateu de primeira para virar o placar para a Argélia, resultado que eliminava momentaneamente a Áustria.
Os europeus, porém, reagiram rapidamente. Aos 50 minutos, Sabitzer cruzou pela esquerda, Gregoritsch escorou de cabeça e Kalajdzic apareceu na pequena área para testar firme e decretar o empate por 3 a 3, resultado que garantiu a classificação das duas equipes.
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Próximos jogos
Argélia
- Suíça x Argélia
- Segunda fase da Copa do Mundo
- Sexta-feira (3/7), às 0h (de Brasília)
- BC Place, em Vancouver, Canadá
Áustria
- Espanha x Áustria
- Segunda fase da Copa do Mundo
- Quinta-feira (2/7), às 16h (de Brasília)
- SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos
Argélia 3 x 3 Áustria
- Argélia: Oussama Benbot; Rafik Belghali (Rayan Aït-Nouri), Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini e Jaouen Hadjam (Samir Chergui); Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb e Fares Chaibi; Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.
- Áustria: Alexander Schlager; Philipp Mwene (Sasa Kalajdzic), David Alaba (Kevin Danso), Philipp Lienhart e Stefan Posch; Xaver Schlager (Paul Wanner), Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer e Romano Schmid (Michael Gregoritsch); Marko Arnautovic (Florian Grillitsch). Técnico: Ralf Rangnick.
- Motivo: 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026
- Data e horário: 27 de junho de 2026 (sábado), às 23h (de Brasília)
- Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
- Gols: Arnautovic, aos 27′ do 1ºT (AUT); Belghali, aos 45′ do 1ºT (ARG); Sabitzer, aos 10′ do 2ºT (AUT); Mahrez, aos 15′ e aos 47′ do 2ºT (ARG); Kalajdzic, aos 50′ do 2ºT (AUT).
- Cartões amarelos: Arnautovic (Áustria).
- Cartões vermelhos: nenhum.
- Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)
- Assistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbequistão)
- Assistente 2: Timur Gaynullin (Uzbequistão)
- VAR: Sandra Ramirez (México)
A notícia Com dois gols nos acréscimos, Argélia e Áustria empatam e vão à próxima fase na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press