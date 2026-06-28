Argentina vence a Jordânia, vai ao mata-mata com 100% e Messi bate mais um recorde (Argentina venceu a Jordânia por 3 a 1)

A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com campanha perfeita. Já classificada antecipadamente na liderança do Grupo J, a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu a Jordânia por 3 a 1, neste sábado (27/6), no AT&T Stadium, em Dallas, e confirmou os 100% de aproveitamento antes do início do mata-mata.

Os gols argentinos foram marcados por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez e Lionel Messi. O camisa 10 começou a partida no banco de reservas, entrou no segundo tempo e voltou a fazer história: chegou ao 19º gol em Copas do Mundo, ampliando sua vantagem como maior artilheiro da história do torneio, além de se tornar o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas em Mundiais.

Pelo lado jordaniano, Mousa Al-Tamari descontou.

A Albiceleste agora volta suas atenções para os 16 avos de final, quando enfrentará Cabo Verde, segunda colocada do Grupo H. A Jordânia, estreante em Copas do Mundo, encerrou sua participação com três derrotas em três jogos.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Mesmo com um time praticamente reserva apenas Emiliano Martínez e Lautaro Martínez começaram entre os titulares habituais , a Argentina dominou completamente as ações desde os primeiros minutos.

Logo aos seis minutos, Giovani Lo Celso chegou a balançar as redes após passe de Julián Álvarez, mas o lance foi anulado por impedimento.

O meia, porém, não demorou para deixar sua marca. Aos 18 minutos, sofreu falta na entrada da área e cobrou com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro Abu Laila. A finalização lembrou justamente uma das especialidades de Lionel Messi, que acompanhava tudo do banco de reservas.

A vantagem aumentou aos 30 minutos. Lautaro Martínez iniciou a jogada e acertou a trave. No rebote, Senesi tentou completar de cabeça e acabou sendo atingido no rosto por Al-Rashdan dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti.

Na cobrança, Lautaro deslocou o goleiro e fez 2 a 0. Ainda antes do intervalo, Otamendi e Julián Álvarez desperdiçaram boas oportunidades para ampliar a vantagem argentina.

Pênalti de Lautaro Martínez contra a Jordânia (foto: Paul ELLIS / AFP)

Segundo tempo

A Argentina voltou administrando a posse de bola, mas viu a Jordânia ganhar confiança e diminuir o placar logo aos nove minutos.

Após cruzamento rasteiro pela direita, Al-Tamari apareceu livre dentro da área para finalizar e marcar o primeiro gol jordaniano na história das Copas do Mundo. Principal jogador da seleção, o atacante é conhecido como o “Messi jordaniano” pelas características de jogo e pela importância para o futebol do país.

Pouco depois, aos 14 minutos, Lionel Scaloni promoveu a entrada de Lionel Messi. O camisa 10 ainda desperdiçou uma cobrança de falta, mas não demorou para deixar sua marca.

Aos 34 minutos, Messi cobrou nova falta com categoria, no canto direito de Abu Laila. O goleiro sequer esboçou reação e viu a bola morrer no fundo da rede: 3 a 1.

O gol ampliou ainda mais a coleção de recordes do argentino. Além de chegar aos 19 gols em Copas do Mundo, Messi tornou-se o primeiro jogador da história a marcar em sete partidas consecutivas no torneio.

Nos minutos finais, Flaco López, atacante do Palmeiras, entrou na vaga de Julián Álvarez e quase deixou o seu. Já nos acréscimos, Messi ainda levou perigo em mais uma cobrança de falta, mas o placar permaneceu inalterado.

Com mais uma vitória convincente, a Argentina encerrou a fase de grupos com nove pontos, três triunfos em três jogos e chega embalada para enfrentar Cabo Verde na próxima fase.

Senesi e Fakhoury disputam lance (foto: Paul Ellis/AFP)

Situação do Grupo J

Argentina 9 pontos Áustria 4 pontos Argélia 4 pontos (classificada como uma das melhores terceiras) Jordânia 0 ponto

Próximos jogos

Argentina

3 de julho (sexta-feira), às 19h (de Brasília): Argentina x Cabo Verde, nos 16 avos de final.

Jordânia

Eliminada da Copa do Mundo.

Jordânia 1 x 3 Argentina

Jordânia

Abu Laila; Nassib, Alarab e Abudahab (Obaid); Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan (Jamous), Al-Rawabdeh e Abu Taha; Azaizeh (Al-Tamari), Fakhouri (Al-Mardi) e Ali Olwan (Abu Zraiq). Técnico: Jamal Sellami

Argentina

Dibu Martínez; Giuliano Simeone (Barco), Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso (Thiago Almada) e Nico Paz (Mac Allister); Lautaro Martínez (Lionel Messi) e Julián Álvarez (Flaco López). Técnico: Lionel Scaloni

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Motivo: 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026

3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 27 de junho de 2026 (sábado), às 23h (de Brasília)

27 de junho de 2026 (sábado), às 23h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (Estados Unidos)

AT&T Stadium, em Dallas (Estados Unidos) Gols: Giovani Lo Celso, aos 18′ do 1ºT; Lautaro Martínez, aos 30′ do 1ºT; Al-Tamari, aos 9′ do 2ºT; Lionel Messi, aos 34′ do 2ºT.

Giovani Lo Celso, aos 18′ do 1ºT; Lautaro Martínez, aos 30′ do 1ºT; Al-Tamari, aos 9′ do 2ºT; Lionel Messi, aos 34′ do 2ºT. Cartões amarelos: Alarab e Abu Taha (JOR)

Alarab e Abu Taha (JOR) Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro: István Kovács (Romênia)

István Kovács (Romênia) Assistente 1: Mihai Marica (Romênia)

Mihai Marica (Romênia) Assistente 2: Ferencz Tunyogi (Romênia)

Ferencz Tunyogi (Romênia) VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

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