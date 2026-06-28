Messi se torna o primeiro na história a fazer gol em sete jogos seguidos de Copa do Mundo (Messi antes de Argentina x Jordânia)

Lionel Messi voltou a ampliar sua coleção de recordes na Copa do Mundo. Ao marcar na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, neste sábado (27/6), pela terceira rodada do Grupo J, o camisa 10 se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em sete partidas consecutivas do torneio.

O argentino já havia igualado a marca de seis jogos seguidos com gols, pertencente ao francês Just Fontaine e ao brasileiro Jairzinho, campeão da Copa do Mundo de 1970 e da Copa Libertadores de 1976 pelo Cruzeiro. Agora, porém, Messi ultrapassou os dois e passou a ocupar isoladamente o topo da lista.

A sequência teve início ainda na campanha do título mundial conquistado no Catar, em 2022, e foi ampliada durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Além do recorde, Messi segue ampliando sua vantagem como maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Os sete jogos consecutivos de Messi marcando em Copas

A série histórica começou na reta final da campanha do título argentino em 2022.

Depois de passar em branco apenas diante da Polônia, na última rodada da fase de grupos quando teve um pênalti defendido por Wojciech Szczsny , o camisa 10 marcou em todas as partidas seguintes.

Os jogos foram:

Argentina x Austrália (oitavas de final de 2022)

Argentina x Holanda (quartas de final de 2022)

Argentina x Croácia (semifinal de 2022)

Argentina x França (final de 2022)

Argentina x Argélia (fase de grupos de 2026)

Argentina x Áustria (fase de grupos de 2026)

Argentina x Jordânia (fase de grupos de 2026)

Com isso, Messi estabeleceu um recorde inédito na história da principal competição do futebol mundial.

Lionel Messi, craque da Argentina (foto: PAUL ELLIS/AFP)

Jairzinho: a lenda brasileira superada por Messi

Até este sábado, um dos donos do recorde era Jair Ventura Filho, o Jairzinho, eternizado como o “Furacão da Copa”.

No Mundial de 1970, disputado no México, o atacante brasileiro marcou gols em todos os seis jogos da campanha que terminou com o tricampeonato da Seleção Brasileira.

A atuação histórica transformou Jairzinho em um dos maiores personagens da história das Copas. Anos depois, ele também marcou época no futebol mineiro.

Contratado pelo Cruzeiro em 1975 para substituir o lesionado Dirceu Lopes, rapidamente conquistou espaço e foi decisivo na inédita conquista da Copa Libertadores de 1976.

Na campanha continental, marcou 12 gols, terminou como vice-artilheiro da equipe e formou um ataque histórico ao lado de Palhinha, Joãozinho, Eduardo e Nelinho.

Ao todo, disputou 51 partidas pelo Cruzeiro, marcou 30 gols e entrou definitivamente para a galeria de ídolos do clube.

Jairzinho marcou um dos gols do Brasil na final da Copa do Mundo de 1970, contra a Itália (foto: Fifa/Divulgação)

Just Fontaine: o recorde que durou quase sete décadas

O outro integrante do antigo recorde era o francês Just Fontaine. Na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, o atacante protagonizou uma das campanhas individuais mais impressionantes da história do torneio.

Foram 13 gols em apenas seis partidas, marca que permanece como recorde absoluto de gols em uma única edição de Copa do Mundo.

Durante quase 70 anos, Fontaine dividiu com Jairzinho o posto de jogador com mais partidas consecutivas marcando em Mundiais. Agora, ambos foram superados por Lionel Messi.

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Just Fontaine na Copa de 1958 (foto: AFP)

Jogadores com mais partidas consecutivas marcando em Copas do Mundo

Lionel Messi (Argentina) 7 jogos (Copas de 2022 e 2026) Just Fontaine (França) 6 jogos (Copa de 1958) Jairzinho (Brasil) 6 jogos (Copa de 1970)

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