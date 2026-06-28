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Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo

Único jogo do dia abre fase 16 avos de final; saiba mais informações e onde assistir

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JM
Jessica Mayara
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Jessica Mayara
Repórter
28/06/2026 00:06

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Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo
Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo
Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo (Trionda, bola oficial da Copa do Mundo 2026)

Chegou a hora do mata-mata na Copa do Mundo. Neste domingo (28/6), África do Sul e Canadá se enfrentam na primeira partida decisiva dos 16 avos de final, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O duelo é o único do dia.

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A África do Sul se classificou em segundo lugar no Grupo A, com quatro pontos. Na campanha, os sul-africanos somaram uma vitória, um empate e uma derrota. O México, com nove, foi o líder desse grupo.

Já o Canadá, com campanha semelhante, avançou em segundo no Grupo B, com quatro pontos. Também foram uma vitória, um empate e uma derrota. Suíça liderou o grupo.

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Copa do Mundo
AFS × CAN
28/06/2026 às 16:00

Transmissão do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo

África do Sul x Canadá – 16h (de Brasília)

  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

A notícia Agenda do jogo de hoje (28/6) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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