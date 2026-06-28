Copa do Mundo: veja todos os confrontos dos 16 avos de final (Taça da Copa do Mundo)

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está encerrada, e o mata-mata já ganhou forma. A primeira edição do Mundial com 48 seleções terá uma fase eliminatória inédita, reunindo 32 equipes. Avançaram os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados da classificação geral.

Entre os duelos, teremos estão Brasil x Japão, Argentina x Cabo Verde, Alemanha x Paraguai, Holanda x Marrocos, França x Suécia e Portugal x Croácia. A Inglaterra enfrentará a República Democrática do Congo, enquanto a Colômbia medirá forças com Gana.

Caso elimine o Japão, a Seleção Brasileira enfrentará nas oitavas de final o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.

Jogadores do Brasil comemoram gol diante da Escócia (foto: Michael Reaves/AFP)

Confrontos dos 16 avos de final

Domingo (28/6)

16h África do Sul x Canadá

Segunda-feira (29/6)

14h Brasil x Japão

Brasil x Japão 17h30 Alemanha x Paraguai

Alemanha x Paraguai 22h Holanda x Marrocos

Terça-feira (30/6)

14h Costa do Marfim x Noruega

Costa do Marfim x Noruega 18h França x Suécia

França x Suécia 22h México x Equador

Quarta-feira (1º/7)

13h Inglaterra x República Democrática do Congo

Inglaterra x República Democrática do Congo 17h Bélgica x Senegal

Bélgica x Senegal 21h Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Quinta-feira (2/7)

16h Espanha x 2º colocado do Grupo J

Espanha x 2º colocado do Grupo J 20h Portugal x Croácia

Sexta-feira (3/7)

0h Suíça x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J

Suíça x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J 15h Austrália x Egito

Austrália x Egito 19h Argentina x Cabo Verde

Argentina x Cabo Verde 22h30 Colômbia x Gana

Messi comemora gol em Argentina x Áustria (foto: Charlotte Wilson/AFP)

Como será o mata-mata?

Os confrontos eliminatórios serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

As oitavas de final serão disputadas entre os dias 4 e 7 de julho. As quartas de final ocorrerão nos dias 9, 10 e 11 de julho. As semifinais estão marcadas para 14 e 15 de julho.

A disputa pelo terceiro lugar será realizada em 18 de julho, enquanto a grande final da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em 19 de julho.

Oyarzabal e Yamal comemoram gol da Espanha sobre a Arábia Saudita pela Copa do Mundo (foto: Mattia Ozbot/ Getty Images via AFP)

Seleções classificadas para os 16 avos de final

África do Sul

Alemanha

Argentina

Austrália

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

Brasil

Cabo Verde

Canadá

Colômbia

Costa do Marfim

Croácia

Egito

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Gana

Holanda

Inglaterra

Japão

Marrocos

México

Noruega

Paraguai

Portugal

República Democrática do Congo

Suécia

Suíça

Ainda restam duas vagas em aberto, que serão definidas após o encerramento da fase de grupos.

Gonzalo Plata comemora gol da classificação do Equador diante da Alemanha (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Seleções já classificadas ao mata-mata

Grupo A

México (1º)

África do Sul (2º)

Grupo B

Suíça (1º)

Canadá (2º)

Bósnia e Herzegovina (3º)

Grupo C

Brasil (1º)

Marrocos (2º)

Grupo D

Estados Unidos (1º)

Austrália (2º)

Grupo E

Alemanha (1º)

Costa do Marfim (2º)

Equador (3º)

Grupo F

Holanda (1º)

Japão (2º)

Suécia (3º)

Grupo G

Bélgica (1º)

Egito (2º)

Irã (3º)

Grupo H

Espanha (1º)

Cabo Verde (2º)

Grupo I

França (1º)

Noruega (2º)

Grupo J

Grupo K

Colômbia (1º)

Portugal (2º)

RD Congo (3º)

Grupo L

Inglaterra (1º)

Croácia (2º)

Gana (3º)

Seleções eliminadas

Uruguai (Grupo H) Terminou em 3º lugar na sua chave, mas com apenas 2 pontos conquistados, tornou-se o primeiro terceiro colocado matematicamente sem chances de alcançar a segunda fase

(Grupo H) Terminou em 3º lugar na sua chave, mas com apenas 2 pontos conquistados, tornou-se o primeiro terceiro colocado matematicamente sem chances de alcançar a segunda fase Turquia (Grupo D) Chegou a vencer um jogo e somar 3 pontos, mas acabou na lanterna da chave devido aos critérios de desempate e ao confronto direto.

(Grupo D) Chegou a vencer um jogo e somar 3 pontos, mas acabou na lanterna da chave devido aos critérios de desempate e ao confronto direto. Arábia Saudita (Grupo H) Somou apenas 2 pontos e fechou a participação na última colocação.

(Grupo H) Somou apenas 2 pontos e fechou a participação na última colocação. Catar (Grupo B) Conquistou apenas 1 ponto em 3 jogos e acabou na lanterna.

(Grupo B) Conquistou apenas 1 ponto em 3 jogos e acabou na lanterna. Tchéquia (Grupo A) Encerrou sua participação com apenas 1 ponto somado.

(Grupo A) Encerrou sua participação com apenas 1 ponto somado. Curaçao (Grupo E) Ficou em último na chave após ser derrotada pela Costa do Marfim na rodada final, somando 1 ponto.

(Grupo E) Ficou em último na chave após ser derrotada pela Costa do Marfim na rodada final, somando 1 ponto. Nova Zelândia (Grupo G) Despediu-se do torneio com 1 ponto ganho após sofrer uma goleada da Bélgica por 5 a 1.

(Grupo G) Despediu-se do torneio com 1 ponto ganho após sofrer uma goleada da Bélgica por 5 a 1. Haiti (Grupo C) Foi a primeira seleção a ser eliminada matematicamente do Mundial, saindo com 0 pontos.

(Grupo C) Foi a primeira seleção a ser eliminada matematicamente do Mundial, saindo com 0 pontos. Tunísia (Grupo F) Encerrou sua campanha sem somar nenhum ponto na chave que teve Holanda e Japão como classificados.

(Grupo F) Encerrou sua campanha sem somar nenhum ponto na chave que teve Holanda e Japão como classificados. Iraque (Grupo I) Acabou na lanterna do grupo, com 0 ponto, após sofrer uma goleada por 5 a 0 para Senegal.

(Grupo I) Acabou na lanterna do grupo, com 0 ponto, após sofrer uma goleada por 5 a 0 para Senegal. Jordânia (Grupo J) Matematicamente eliminada antes mesmo do fechamento total da rodada por causa de derrotas consecutivas e desvantagem nos confrontos diretos.

(Grupo J) Matematicamente eliminada antes mesmo do fechamento total da rodada por causa de derrotas consecutivas e desvantagem nos confrontos diretos. Panamá (Grupo L) Também deu adeus por antecipação após derrotas diretas para seus principais concorrentes na chave.

Helio Varela driblou Muslera em Uruguai 2 x 2 Cabo Verde (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Formato da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começou com 48 seleções em 12 grupos (A a L). Avançam aos mata-matas o primeiro e o segundo de cada chave, bem como os oito melhores terceiros (um total de 32 times). Dali em diante haverá jogos eliminatórios até que se conheça o campeão.

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A notícia Copa do Mundo: veja todos os confrontos dos 16 avos de final foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo