O primeiro sem Messi! Argentina faz golaço de falta na Copa do Mundo; assista (Torcedores da Argentina durante jogo da Copa do Mundo de 2026)

A Argentina mostrou que segue perigosa mesmo sem Lionel Messi em campo. Neste sábado (27/6), o meio-campista Giovani Lo Celso marcou um golaço de falta na partida contra a Jordânia, pela terceira rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026.

O lance aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, no duelo disputado em Dallas, nos Estados Unidos.

Na cobrança, Lo Celso bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro jordaniano. O arqueiro tentou surpreender ao se posicionar atrás da barreira, mas acabou sendo vencido justamente no próprio canto. A bola morreu no ângulo, sem qualquer chance de defesa.

Primeiro gol da Argentina sem Messi na Copa

O gol de Lo Celso foi o primeiro da Argentina nesta Copa do Mundo sem participação direta de Lionel Messi em campo. O camisa 10, autor de cinco gols nas duas primeiras rodadas, foi poupado pelo técnico Lionel Scaloni, que também preservou outros titulares, como Rodrigo De Paul.

Mesmo no banco de reservas, Messi comemorou bastante o golaço do companheiro. As imagens da transmissão mostraram o craque sorrindo e aplaudindo a cobrança de falta.

Argentina apenas cumpre tabela

Já garantida na liderança do Grupo J, a Argentina entrou em campo apenas para cumprir tabela antes do início do mata-mata.

A Jordânia, por sua vez, já estava eliminada da Copa do Mundo e buscava encerrar sua participação tentando conquistar o primeiro ponto da história do país em Mundiais.

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A notícia O primeiro sem Messi! Argentina faz golaço de falta na Copa do Mundo; assista foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo