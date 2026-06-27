Kane ‘cobra’ comemoração de elenco da Inglaterra na Copa: ‘Não podemos deixar isso passar’ (Harry Kane em entrevista após Inglaterra x Panamá)

A Inglaterra garantiu a liderança do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (27/6), no MetLife Stadium, em East Rutheford, mas o clima no vestiário após a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá foi de tranquilidade, e não de euforia. Capitão da equipe, Harry Kane revelou que chegou a incentivar os companheiros a aproveitarem mais o momento vivido no Mundial.

Segundo o atacante, o elenco inglês tem mantido os pés no chão durante toda a competição, mas não pode deixar de valorizar a campanha construída na fase de grupos.

Eu e o Burn estávamos conversando justamente sobre eles aproveitarem um pouco mais o momento. Não podemos deixar esses instantes passarem em branco, porque não são fáceis de conquistar. Trabalhamos muito duro nesta fase de grupos, enfrentamos uma chave realmente difícil e terminamos em primeiro lugar. Então, até o técnico disse depois: ‘Vamos aproveitar, vamos curtir essas 24 horas’. Cumprimos a primeira etapa e, claro, a pressão e a dinâmica do torneio vão mudar na fase de mata-mata, mas estaremos prontos para isso Harry Kane, atacante da Inglaterra

Kane explica postura do elenco inglês

Kane também minimizou qualquer interpretação de que os jogadores teriam deixado o gramado frustrados após a atuação abaixo do esperado diante do Panamá.

Para o camisa 9, o grupo apenas manteve a concentração por saber que os desafios mais difíceis ainda estão por vir.

Não acho que os jogadores ficaram decepcionados. Acho que foi apenas um jogo difícil. Muitos jogadores atuaram, se doaram ao máximo, fizeram um jogo duro, sendo que alguns não jogavam há algumas partidas. Então, não acho que eles estavam apenas esperando a torcida cantar a música deles. Acho que, como sempre, não dá para se empolgar demais. Você está na liderança do grupo, mas sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer no torneio.

Harry Kane em entrevista após Inglaterra x Panamá (foto: Pedro Bueno/No Ataque)

Inglaterra avança em primeiro lugar

A seleção comandada por Thomas Tuchel encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com sete pontos. A campanha começou com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, seguida por empate sem gols com Gana e triunfo por 2 a 0 diante do Panamá.

Mesmo sem apresentar um futebol convincente nas duas últimas rodadas, a Inglaterra confirmou a classificação ao mata-mata e agora aguarda a definição dos demais grupos para conhecer seu adversário nos 16 avos de final.

Na vitória sobre o Panamá, Harry Kane marcou seu terceiro gol nesta Copa do Mundo e chegou a 11 tentos em Mundiais, tornando-se o maior artilheiro da história da Inglaterra na competição, superando Gary Lineker. Jude Bellingham também balançou as redes e deu a assistência para o gol do capitão inglês.

Quem a Inglaterra enfrentará no mata-mata?

Na fase de 16 avos de final, a Inglaterra enfrentará a República Democrática do Congo, que se classificou em terceiro lugar no Grupo K, que teve Colômbia e Portugal como os primeiros colocados.

O duelo entre europeus e africanos será no dia 1º de julho, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

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A notícia Kane ‘cobra’ comemoração de elenco da Inglaterra na Copa: ‘Não podemos deixar isso passar’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo