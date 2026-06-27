Athletic concretiza primeira ‘grande venda’ de jogador da base para clube europeu (Gabriel Índio com a camisa do Athletic)

Gabriel Índio, de 17 anos, entrou para a história do Athletic como o primeiro grande negócio do clube. O jovem zagueiro, revelado pelo clube mineiro, foi vendido ao Benfica, de Portugal, em negociação milionária.

Segundo a imprensa portuguesa, a transação girou em torno de 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões).

Gabriel Índio já foi anunciado pelo Benfica, com um vídeo do jogador com a camisa do clube e em exames. Confira:

Em suas rede sociais, o Athletic valorizou a transferência. O zagueiro, inclusive, fez parte de um momento junto a jovens da base, como incentivo para seguirem buscando seus sonhos. O clube fez questão de frizar o feito alcançado pelo atleta.

“Não se para por aqui. É um novo começo na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que quando cheguei eu ficava treinando sozinho, puxando ferro, improvisava com mochila. Nunca querendo uma aprovação de ninguém, mas sempre pensando no meu futuro e no que eu quero. Porque eu sempre tive na minha mente o que eu quero para a minha vida.” Gabriel Índio sobre sua carreira no futebol e a agora transferência ao Benfica

O zagueiro também agradeceu ao Athletic. “De onde eu estiver, estarei torcendo por esse clube, por cada profissional que me ajudou, por cada um que fizeram parte desse processo na minha vida. Muito obrigado”, finalizou.

Gabriel Índio chegou ao Athletic em 2025. Antes disso, o jovem passou pelas categorias de base de Flamengo, Botafogo e Serrano-RJ.

Como fica a regra para transferências internacionais para menores?

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) restringe transferências internacionais de menores. O Benfica solicitou autorização especial para que Gabriel Índio pudesse viajar a Portugal mais cedo e acelerar sua adaptação ao clube e ao país. A apresentação oficial será somente em 26 de julho, quando o jovem completa 18 anos.

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A notícia Athletic concretiza primeira ‘grande venda’ de jogador da base para clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara