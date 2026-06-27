Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo (Jogadores de Cabo Verde celebrando classificação na Copa do Mundo)

Som alto, música, jogadores cantando e dançando e, claro, sorriso estampado no rosto. Foi assim que a seleção do Cabo Verde deixou o vestiário, nessa sexta-feira (26/6), após a classificação inédita às fases finais da Copa do Mundo. Uma verdadeira festa regada a muita alegria na zona mista.

E tudo isso pela história. O Tubarão Azul avançou de fase em sua primeira vez disputando o maior torneio do mundo. Com três empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, o time africano ficou com o segundo lugar do Grupo H, avançando junto da Espanha e despachando o Uruguai para casa.

A música escolhida para celebrar a classificação foi “Ninguém, Ninguém, Ninguém”, do grupo La MC Malcriado. Veja o vídeo:

Copa do Mundo GRUPO H # Clube P J V E D 1 Espanha 7 3 2 1 0 2 Cabo Verde 3 3 0 3 0 3 Uruguai 2 3 0 2 1 4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1 Ver Tabela completa

Cabo Verde nos 16 avos de final

Na próxima fase, a 16 avos de final, o Cabo Verde enfrentará a Argentina. A atual campeã tem a melhor campanha do Grupo J. O confronto pela vaga nas oitavas será na próxima sexta-feira (3/7), ás 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara