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Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo

Tubarão Azul se classificou às fases finais em sua primeira participação na Copa do Mundo após três empates no Grupo H

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JM
Jessica Mayara
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Jessica Mayara
Repórter
27/06/2026 11:28

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Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo
Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo crédito: No Ataque Internacional
Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo
Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo (Jogadores de Cabo Verde celebrando classificação na Copa do Mundo)

Som alto, música, jogadores cantando e dançando e, claro, sorriso estampado no rosto. Foi assim que a seleção do Cabo Verde deixou o vestiário, nessa sexta-feira (26/6), após a classificação inédita às fases finais da Copa do Mundo. Uma verdadeira festa regada a muita alegria na zona mista.

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E tudo isso pela história. O Tubarão Azul avançou de fase em sua primeira vez disputando o maior torneio do mundo. Com três empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, o time africano ficou com o segundo lugar do Grupo H, avançando junto da Espanha e despachando o Uruguai para casa.

A música escolhida para celebrar a classificação foi “Ninguém, Ninguém, Ninguém”, do grupo La MC Malcriado. Veja o vídeo:

Copa do Mundo (em 27/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Espanha 7 3 2 1 0
2 Cabo Verde 3 3 0 3 0
3 Uruguai 2 3 0 2 1
4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1
Ver Tabela completa

Cabo Verde nos 16 avos de final

Na próxima fase, a 16 avos de final, o Cabo Verde enfrentará a Argentina. A atual campeã tem a melhor campanha do Grupo J. O confronto pela vaga nas oitavas será na próxima sexta-feira (3/7), ás 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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A notícia Jogadores de Cabo Verde fazem ‘festa’ na zona mista após classificação; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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