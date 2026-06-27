Quatro falhas em três jogos: veja todos os gols sofridos por Muslera na Copa de 2026 (Helio Varela driblou Muslera em Uruguai 2 x 2 Cabo Verde )

Fernando Muslera vive uma das passagens mais difíceis de sua longa história pela seleção uruguaia. Titular nas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o goleiro de 40 anos acumulou falhas decisivas e terminou o Mundial como um dos grandes responsáveis pela eliminação celeste.

Ao longo da campanha, Muslera cometeu erros diretos em quatro gols sofridos. Na derrota para a Espanha, nesta sexta-feira (26/6), o goleiro voltou a falhar e acabou substituído no intervalo por Sergio Rochet.

Segundo levantamento do Sofascore, Muslera se tornou o único goleiro desde 1966 a cometer cinco erros que resultaram diretamente em gols em Copas do Mundo (um em 2018, contra a França, e quatro em 2026). Além disso, o arqueiro ampliou um recorde histórico: com 22 partidas disputadas, é o uruguaio que mais vezes entrou em campo na história do torneio.

Veja abaixo todas as falhas de Muslera na Copa do Mundo de 2026.

Lo sacó para protegerlo pic.twitter.com/IJI27LlTYC — FF (@francoff92) June 27, 2026

Rebote contra a Arábia Saudita

Na estreia do Uruguai, diante da Arábia Saudita, Muslera não conseguiu segurar uma cabeçada de pouca força. O goleiro espalmou para a frente e ofereceu o rebote ao ataque saudita, que aproveitou para abrir o placar.

Gol de falta de longa distância contra Cabo Verde

Na segunda rodada, diante de Cabo Verde, Muslera voltou a ser decisivo negativamente. O goleiro foi surpreendido em uma cobrança de falta de longa distância e não conseguiu evitar o gol africano.

Saída precipitada e drible contra Cabo Verde

Ainda no empate por 2 a 2, Muslera saiu da área para tentar interceptar um passe errado na intermediária, mas se precipitou. O atacante de Cabo Verde levou vantagem, driblou o goleiro e marcou com o gol vazio.

Frango contra a Espanha

Na última rodada da fase de grupos, aos 42 minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal cruzou pela direita e Álex Baena finalizou de dentro da área. Muslera chegou a tocar na bola, mas não conseguiu segurá-la e acabou vendo a finalização morrer no fundo das redes.

A falha foi determinante para a derrota uruguaia por 1 a 0 e fez Marcelo Bielsa promover a entrada de Sergio Rochet no intervalo. Apesar da pressão exercida no segundo tempo, o Uruguai não conseguiu reagir, acabou eliminado e ficou fora dos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Confrontos já definidos dos 16 avos de final

Domingo (28/6)

África do Sul x Canadá 16h SoFi Stadium (Los Angeles)

Segunda-feira (29/6)

Brasil x Japão 14h NRG Stadium (Houston)

Alemanha x melhor terceiro colocado dos grupos A/B/C/D ou F 17h30 Gillette Stadium (Boston)

Holanda x Marrocos 22h Estádio BBVA (Monterrey)

Terça-feira (30/6)

Costa do Marfim x Noruega 14h AT&T Stadium (Dallas)

França x melhor terceiro colocado dos grupos C/D/F/G ou H 18h MetLife Stadium (Nova Jersey)

México x melhor terceiro colocado dos grupos C/E/F/H ou I 22h Estádio Azteca (Cidade do México)

Quarta-feira (1º/7)

1º do Grupo L x melhor terceiro colocado dos grupos E/G/I/J ou K 13h Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

1º do Grupo G x melhor terceiro colocado dos grupos A/E/H/I ou J 17h Lumen Field (Seattle)

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina 21h San Francisco Bay Area Stadium (São Francisco)

Quinta-feira (2/7)

Espanha x 2º do Grupo J 16h SoFi Stadium (Los Angeles)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L 20h BMO Field (Toronto)

Suíça x melhor terceiro colocado dos grupos E/F/G/I ou J 0h BC Place (Vancouver)

Sexta-feira (3/7)

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Austrália x 2º do Grupo G 15h AT&T Stadium (Dallas)

Argentina x Cabo Verde 19h Hard Rock Stadium (Miami)

1º do Grupo K x melhor terceiro colocado dos grupos D/E/I/J ou L 22h30 Arrowhead Stadium (Kansas City)

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