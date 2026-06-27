Lenda japonesa se aposentou aos 29 anos após perder para o Brasil na Copa do Mundo (Ronaldinho e Nakata em disputa)

Brasil e Japão voltarão a medir forças em uma Copa do Mundo quase duas décadas depois do último encontro entre as seleções. Na próxima segunda-feira (29/6), as equipes se enfrentam pelos 16 avos de final do Mundial de 2026, em Houston, nos Estados Unidos.

A última vez que os dois países estiveram frente a frente em uma Copa foi em 22 de junho de 2006, na Alemanha. O Brasil venceu por 4 a 1, garantiu a liderança do Grupo F e seguiu rumo às oitavas de final. Para os japoneses, porém, aquela partida representou muito mais do que a eliminação: foi o último jogo da carreira de Hidetoshi Nakata, considerado até hoje o maior jogador da história do futebol do país.

Aos 29 anos, ainda atuando em alto nível no futebol europeu, o camisa 7 surpreendeu o mundo ao anunciar que estava encerrando a carreira.

Zico e Nakata em 2006 (foto: REUTERS/Kimimasa Mayama)

Despedida veio logo após a eliminação

Poucos dias depois da derrota para o Brasil, Nakata publicou uma carta em seu site oficial comunicando que não voltaria aos gramados. O anúncio chocou torcedores e imprensa, principalmente pela idade do meia e pelo fato de ainda defender o Bolton Wanderers, da Inglaterra.

Nakata em ação pelo Bolton, seu último clube, em fevereiro de 2006 (foto: AFP)

Apesar da surpresa, ele revelou que a decisão não havia sido motivada pela eliminação na Copa.

“Há mais de um ano (em 2005) decidi que me aposentaria após a disputa da Copa do Mundo.”

Assim, o duelo diante da Seleção Brasileira acabou sendo o capítulo final de uma trajetória que ajudou a transformar o futebol japonês.

Japão chegou vivo, mas caiu diante do Brasil

A campanha japonesa na Copa da Alemanha começou cercada de expectativas. Dois anos antes, a seleção havia conquistado a Copa da Ásia e, em 2005, arrancara um empate por 2 a 2 com o próprio Brasil na Copa das Confederações.

Nakata e Ronaldinho, na Copa das Confederações de 2005 (foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP)

No Mundial, porém, o desempenho ficou muito abaixo do esperado. O Japão terminou a fase de grupos com apenas um ponto:

Japão 1 x 3 Austrália

Japão 0 x 0 Croácia

Brasil 4 x 1 Japão

Nakata foi titular nas três partidas e encerrou sua participação na seleção disputando a terceira Copa do Mundo da carreira, depois das edições de 1998 e 2002.

Nakata, Zico e Nakamura em treino do Japão, na Copa do Mundo de 2006 (foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP)

Como foi Brasil 4 x 1 Japão na Copa de 2006

A equipe japonesa ainda ainda tinha chances matemáticas de classificação antes da última rodada. Para avançar, precisava vencer o Brasil por ampla vantagem e torcer por uma combinação de resultados.

O começo foi animador. Keiji Tamada abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo e colocou pressão sobre os brasileiros.

A reação, entretanto, veio ainda antes do intervalo. Ronaldo empatou de cabeça nos acréscimos e iniciou a virada. Na etapa final, o Brasil mostrou sua superioridade. Juninho Pernambucano marcou um belo gol de fora da área, Gilberto ampliou e Ronaldo voltou a balançar as redes para fechar a goleada por 4 a 1.

Além de sacramentar a eliminação japonesa, o confronto entrou para a história por outro motivo: com os dois gols marcados, Ronaldo chegou a 14 em Copas do Mundo, ultrapassou Pelé e igualou o alemão Gerd Müller como maior artilheiro da história da competição naquele momento. O recorde seria superado dias depois, nas oitavas de final contra Gana.

Ronaldinho e Nakata em Brasil 4 x 1 Japão, na Copa do Mundo de 2006 (foto: Ina Fassbender /AFP)

O homem que abriu as portas da Europa para o Japão

Nascido em Kofu, em 22 de janeiro de 1977, Hidetoshi Nakata foi o primeiro grande astro internacional produzido pelo futebol japonês.

Depois de se destacar no Bellmare Hiratsuka-JAP, conquistou o prêmio de melhor jogador da Ásia em 1997 e 1998, credenciais que abriram caminho para sua transferência ao futebol italiano.

Na Serie A, construiu uma carreira de enorme prestígio. Depois de chegar ao Perugia em 1998, Nakata rapidamente conquistou espaço na Serie A. Brilhou na Roma e passou ainda por Parma, Bologna e Fiorentina.

Entre os principais momentos estão:

destaque imediato no Perugia;

título italiano pelo Roma na temporada 2000/01, dividindo elenco com Francesco Totti;

conquista da Copa da Itália pelo Parma em 2002.

Seu impacto ultrapassou os resultados dentro de campo. Nakata tornou-se um dos jogadores asiáticos mais respeitados da Europa e ajudou a mudar a percepção sobre atletas japoneses no futebol internacional.

Em 2004, recebeu uma das maiores homenagens da carreira ao integrar a Fifa 100, lista elaborada por Pelé com os maiores jogadores vivos da história do futebol. Foi um dos apenas dois asiáticos escolhidos (o outro foi Hong Myung-bo, zagueiro coreano).

Pela seleção japonesa, disputou 77 partidas, marcou 11 gols e representou o país em três Copas do Mundo, três Copas das Confederações e duas edições dos Jogos Olímpicos.

Nakata na Roma, em 2000Foto: Paolo Cocco/REUTERS Nakata em ação pela FiorentinaFoto: Luigi Vasini/AFP Nakata em ação pelo Parma, em 2003Foto: PAOLO COCCO/AFP Nakata em ação pelo BolognaFoto: AFP

Motivo da aposentadoria

Durante anos, Nakata evitou explicar por que decidiu parar tão cedo. Somente em 2014, oito anos depois de deixar os gramados, falou abertamente sobre o assunto em entrevista à TMW Magazine.

Segundo ele, a paixão pelo futebol havia sido substituída pela frustração com os rumos do esporte profissional.

“Dia após dia, eu percebia que o futebol tinha se tornado apenas um grande negócio. Eu podia sentir que o time estava jogando apenas por dinheiro, não pelo gosto de se divertir. Eu sempre senti que a equipe era como uma grande família, mas já não era mais assim. Eu estava triste. Por isso que parei com apenas 29 anos.” Hidetoshi Nakata, lenda do futebol japonês

Mesmo anos depois, admitiu que a decisão continuava sendo difícil.

“Se eu pensei em voltar atrás? A todo o tempo. E ainda penso nisso. Mas, quando parei, era uma decisão definitiva.”

Vida longe dos gramados

Ícone de estilo, participou de eventos internacionais de moda, estrelou campanhas de grandes marcas e consolidou uma imagem sofisticada e culta.

Nakata em um dos desfiles da Giorgio Armani, em setembro de 2009 (foto: Stefano Rellandini/REUTERs)

Ao contrário da maioria dos ex-jogadores, Nakata optou por não seguir carreira no futebol. Depois da aposentadoria, percorreu dezenas de países sozinho, visitando comunidades afastadas, regiões pobres e campos de refugiados.

Em entrevista ao jornal L’Équipe, explicou a motivação para essa mudança de vida.

“Quando eu era jogador, viajei muito, mas só vi hotéis, estádios e aeroportos. Queria ir sozinho para descobrir os países e as pessoas que me fascinam.” Nakata, ex-meia japonês

Também deixou uma reflexão sobre a experiência.

“Quero ver o mundo com meus olhos, não pela TV ou pelos jornais. Se viajassem mais, existiriam menos idiotas preconceituosos.”

Nos anos seguintes, tornou-se empresário, passou a promover a cultura do saquê pelo mundo, lançou iniciativas voltadas à divulgação da bebida tradicional japonesa, participou de campanhas internacionais de moda e assumiu projetos ligados à inclusão social.

A modelo britânica Kate Moss e Hidetoshi Nakata no desfile da Louis Vuitton (foto: Francois Guillot/AFP)

Vinte anos depois, um novo capítulo

O confronto entre Brasil e Japão nesta Copa do Mundo de 2026 inevitavelmente remete àquela tarde em Dortmund.

Se em 2006 o jogo marcou o recorde de Ronaldo e a despedida de Hidetoshi Nakata dos gramados, agora as seleções voltam a se encontrar em um cenário completamente diferente, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Muito mudou desde então. O Japão consolidou sua presença entre as principais seleções da Ásia e hoje conta com nomes como Kaoru Mitoma (Brighton-ING), Daichi Kamada (Crystal Palace-ING), Ayase Ueda (Feyenoord-HOL), Daizen Maeda (Celtic-ESC) e Takefusa Kubo (Real Sociedad-ESP) brilhando no futebol europeu.

Ainda assim, a trajetória desses jogadores tem uma origem comum. Foi Nakata quem abriu as portas para que o futebol japonês passasse a ser respeitado internacionalmente, um legado que permanece vivo quase vinte anos após sua última partida, justamente contra o Brasil.

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Nakata e Ronaldinho, em 2005 (foto: MARCUS BRANDT/AFP)

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