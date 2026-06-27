Egito segura pressão do Irã, empata e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo (Lance de Egito x Irã)

O Egito está classificado para os 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Na madrugada deste sábado (27/6), a seleção africana empatou por 1 a 1 com o Irã, no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo G, e confirmou a segunda colocação da chave.

Mahmoud Saber abriu o placar para os egípcios ainda no início da partida, enquanto Ramin Rezaeian empatou poucos minutos depois. No fim, os iranianos chegaram a balançar as redes nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Copa do Mundo GRUPO G # Clube P J V E D 1 Bélgica 5 3 1 2 0 2 Egito 5 3 1 2 0 3 Irã 3 3 0 3 0 4 Nova Zelândia 1 3 0 1 2 Ver Tabela completa

Com o empate e a vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre a Nova Zelândia, Egito e Bélgica terminaram com cinco pontos. Os europeus avançaram em primeiro lugar pelo saldo de gols, enquanto os egípcios ficaram na segunda posição. O Irã encerrou a fase de grupos com três pontos e aguarda a definição dos melhores terceiros colocados para saber se seguirá vivo na competição.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O duelo começou em ritmo alucinante e entregou tudo o que prometia nos primeiros minutos. Logo aos quatro minutos, o Egito abriu o placar. Após pivô de Mostafa Ziko, Mohamed Salah finalizou e a bola desviou na defesa. O rebote sobrou para Mahmoud Saber, que bateu de primeira. A finalização passou por uma verdadeira multidão de jogadores iranianos antes de morrer no fundo das redes: 1 a 0.

O Irã respondeu imediatamente. Aos oito minutos, Mehdi Taremi foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio camisa 9 assumiu a cobrança, bateu no canto esquerdo, mas parou em grande defesa de Mostafa Shobeir, que se esticou para evitar o empate.

A pressão iraniana, entretanto, continuou. Cinco minutos depois, Mohammadi finalizou da entrada da área, Shobeir espalmou para o lado e a bola sobrou para Ramin Rezaeian. O lateral-direito acertou um chute forte praticamente sem ângulo e deixou tudo igual: 1 a 1.

Depois do início frenético, o confronto seguiu equilibrado e bastante físico. O Egito voltou a assustar aos 20 minutos, quando Hany arriscou de longe e a defesa desviou para escanteio.

O Irã respondeu aos 33. Novamente Rezaeian apareceu livre na área, mas finalizou por cima.

Já aos 45 minutos, Khalilzadeh cabeceou após cruzamento vindo da esquerda e mandou para fora, desperdiçando a última boa oportunidade antes do intervalo.

Egípcios comemoram anulação do gol iraniano (foto: Stu Forster/AFP)

Segundo tempo

A intensidade diminuiu na etapa complementar, mas a tensão permaneceu alta diante da importância do resultado para as duas seleções.

Logo aos três minutos, Mohamed Salah encontrou Trézéguet na área, mas o atacante cabeceou para boa defesa de Alireza Beiranvand. Pouco depois, novamente Salah serviu o companheiro, que desta vez teve a finalização bloqueada pela defesa iraniana.

O Egito perdeu força ofensiva aos 11 minutos, quando Salah deixou o gramado para a entrada de Zizo. O atacante foi flagrado colocando gelo enquanto acompanhava o restante da partida do banco de reservas.

A partir daí, os egípcios passaram a priorizar a marcação e administrar o empate, enquanto o Irã aumentava gradativamente o volume ofensivo.

A melhor oportunidade iraniana surgiu aos 43 minutos. Em cobrança de escanteio de Rezaeian, Taremi subiu mais alto que a defesa e cabeceou na trave.

Nos acréscimos, o drama aumentou. Aos 47 minutos, após cobrança de falta para a área, Shobeir afastou parcialmente e a bola sobrou para Khalilzadeh marcar. A comemoração, porém, durou pouco. Após revisão do VAR, a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Mesmo depois disso, o Irã ainda criou mais duas oportunidades consecutivas. Primeiro, Rezaeian teve chute bloqueado dentro da área. Na sequência, os iranianos levantaram outra bola na área e Shobeir fez a defesa antes de ver a bola ainda tocar o travessão.

O apito final confirmou a classificação do Egito.

Lance de Egito x Irã (foto: Dean Mouhtaropoulos/AFP)

Egito 1 x 1 Irã

Egito

Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmonem (Ibrahim) e Fatouh; Mahmoud Saber (Attia) e Lashin; Mostafa Ziko (Abdelkarim), Mohamed Salah (Zizo) e Ashour (Mahmoud); Trézéguet. Técnico: Hossam Hassan.

Irã

Beiranvand; Ramin Rezaeian, Kanani (Hardani), Khalilzadeh, Ali Nemati e Mohammadi; Ghoddos (Moghanloo), Mohammad Ghorbani e Ezatolahi; Mehdi Taremi e Mohebbi (Jahanbakhsh). Técnico: Amir Ghalenoei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motivo: 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026

3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 27 de junho de 2026 (sábado), à 0h (de Brasília)

27 de junho de 2026 (sábado), à 0h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos

Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos Gols: Mahmoud Saber, aos 4′ do 1ºT (EGI); Ramin Rezaeian, aos 13′ do 1ºT (IRN)

Mahmoud Saber, aos 4′ do 1ºT (EGI); Ramin Rezaeian, aos 13′ do 1ºT (IRN) Cartões amarelos: Ibrahim, Lashin e Mahmoud Saber (EGI); Ali Nemati, Khalilzadeh, Kanani e Ezatolahi (IRN)

Ibrahim, Lashin e Mahmoud Saber (EGI); Ali Nemati, Khalilzadeh, Kanani e Ezatolahi (IRN) Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Szymon Marciniak (Polônia) Assistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Tomasz Listkiewicz (Polônia) Assistente 2: Adam Kupsik (Polônia)

Adam Kupsik (Polônia) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

A notícia Egito segura pressão do Irã, empata e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo