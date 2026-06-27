Egito x Irã tem dois gols e pênalti perdido em menos de 15 minutos; veja os lances (Taremi sofreu pênalti e perdeu na sequência)

Egito e Irã protagonizaram um início eletrizante na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Em menos de 15 minutos de bola rolando, a partida teve dois gols, um pênalti defendido e diversas emoções na briga por uma vaga nos 16 avos de final do Mundial.

Quem saiu na frente foi o Egito. Aos cinco minutos, após jogada pela direita, a bola sobrou na área para Mahmoud Saber. Com oportunismo, o meia finalizou de primeira com a perna esquerda e acertou um chute entre as pernas do goleiro Alireza Beiranvand para abrir o placar.

EU FALEI FARAÓÓÓ!!! O EGITO ABRE O PLACAR CONTRA O IRÃ EM UM LANCE MUITO CONFUSO E VAI GARANTIDO A CLASSIFICAÇÃO.



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O Irã teve a chance perfeita para empatar pouco depois. Aos 10 minutos, Mehdi Taremi foi derrubado por Mohamed Abdelmonem dentro da área, e o árbitro marcou pênalti.

O próprio atacante assumiu a cobrança e bateu colocado no canto esquerdo. No entanto, o goleiro Mostafa Shobeir acertou o lado, voou e fez grande defesa, mantendo a vantagem egípcia.

A resposta iraniana, porém, veio quase imediatamente. Aos 13 minutos, Mohammad Mohebi finalizou de dentro da área e obrigou Shobeir a espalmar. Atento ao rebote, o lateral-direito Ramin Rezaeian apareceu livre pela direita e completou para as redes, empatando a partida em 1 a 1 antes mesmo dos 15 minutos do primeiro tempo.

Confrontos já definidos dos 16 avos de final

Domingo (28/6)

África do Sul x Canadá 16h SoFi Stadium (Los Angeles)

Segunda-feira (29/6)

Brasil x Japão 14h NRG Stadium (Houston)

Alemanha x melhor terceiro colocado dos grupos A/B/C/D ou F 17h30 Gillette Stadium (Boston)

Holanda x Marrocos 22h Estádio BBVA (Monterrey)

Terça-feira (30/6)

Costa do Marfim x Noruega 14h AT&T Stadium (Dallas)

França x melhor terceiro colocado dos grupos C/D/F/G ou H 18h MetLife Stadium (Nova Jersey)

México x melhor terceiro colocado dos grupos C/E/F/H ou I 22h Estádio Azteca (Cidade do México)

Quarta-feira (1º/7)

1º do Grupo L x melhor terceiro colocado dos grupos E/G/I/J ou K 13h Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

1º do Grupo G x melhor terceiro colocado dos grupos A/E/H/I ou J 17h Lumen Field (Seattle)

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina 21h San Francisco Bay Area Stadium (São Francisco)

Quinta-feira (2/7)

Espanha x 2º do Grupo J 16h SoFi Stadium (Los Angeles)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L 20h BMO Field (Toronto)

Suíça x melhor terceiro colocado dos grupos E/F/G/I ou J 0h BC Place (Vancouver)

Sexta-feira (3/7)

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Austrália x 2º do Grupo G 15h AT&T Stadium (Dallas)

Argentina x Cabo Verde 19h Hard Rock Stadium (Miami)

1º do Grupo K x melhor terceiro colocado dos grupos D/E/I/J ou L 22h30 Arrowhead Stadium (Kansas City)

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