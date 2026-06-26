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Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo

Espanhóis terminaram na liderança, enquanto os cabo-verdianos garantiram a segunda colocação e avançaram pela primeira vez ao mata-mata

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
26/06/2026 23:48

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Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo
Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo
Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo (Lionel Messi comemora gol da Argentina na Copa do Mundo)

A Argentina já sabe quem enfrentará nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento do Grupo H nesta sexta-feira (26/6), a atual campeã mundial terá pela frente Cabo Verde na primeira fase do mata-mata.

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A definição ocorreu depois do empate sem gols entre Cabo Verde e Arábia Saudita e da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Com os resultados, os espanhóis terminaram na liderança da chave, enquanto os cabo-verdianos garantiram a segunda colocação e avançaram pela primeira vez às fases eliminatórias de um Mundial.

Copa do Mundo (em 26/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Espanha 7 3 2 1 0
2 Cabo Verde 3 3 0 3 0
3 Uruguai 2 3 0 2 1
4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1
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Já o Uruguai acabou eliminado. A seleção comandada por Marcelo Bielsa precisava vencer para depender apenas de si, mas foi derrotada pela Espanha e também não conseguiu uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados.

Argentina na Copa

A Argentina chega ao confronto embalada por uma campanha perfeita na fase de grupos. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois jogos disputados (ainda enfrentará a Argélia), confirmou a liderança do Grupo J e segue como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, sob a batuta de Messi, que já fez cinco gols.

O duelo entre argentinos e cabo-verdianos será disputado na sexta-feira (3/7), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Copa do Mundo (em 26/06/2026)
GRUPO J
# Clube P J V E D
1 Argentina 6 2 2 0 0
2 Áustria 3 2 1 0 1
3 Argélia 3 2 1 0 1
4 Jordânia 0 2 0 0 2
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Confrontos já definidos dos 16 avos de final

Domingo (28/6)

  • África do Sul x Canadá 16h SoFi Stadium (Los Angeles)

Segunda-feira (29/6)

  • Brasil x Japão 14h NRG Stadium (Houston)
  • Alemanha x melhor terceiro colocado dos grupos A/B/C/D ou F 17h30 Gillette Stadium (Boston)
  • Holanda x Marrocos 22h Estádio BBVA (Monterrey)

Terça-feira (30/6)

  • Costa do Marfim x Noruega 14h AT&T Stadium (Dallas)
  • França x melhor terceiro colocado dos grupos C/D/F/G ou H 18h MetLife Stadium (Nova Jersey)
  • México x melhor terceiro colocado dos grupos C/E/F/H ou I 22h Estádio Azteca (Cidade do México)

Quarta-feira (1º/7)

  • 1º do Grupo L x melhor terceiro colocado dos grupos E/G/I/J ou K 13h Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • 1º do Grupo G x melhor terceiro colocado dos grupos A/E/H/I ou J 17h Lumen Field (Seattle)
  • Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina 21h San Francisco Bay Area Stadium (São Francisco)

Quinta-feira (2/7)

  • Espanha x 2º do Grupo J 16h SoFi Stadium (Los Angeles)
  • 2º do Grupo K x 2º do Grupo L 20h BMO Field (Toronto)
  • Suíça x melhor terceiro colocado dos grupos E/F/G/I ou J 0h BC Place (Vancouver)

Sexta-feira (3/7)

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  • Austrália x 2º do Grupo G 15h AT&T Stadium (Dallas)
  • Argentina x Cabo Verde 19h Hard Rock Stadium (Miami)
  • 1º do Grupo K x melhor terceiro colocado dos grupos D/E/I/J ou L 22h30 Arrowhead Stadium (Kansas City)

A notícia Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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