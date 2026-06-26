Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo
Espanhóis terminaram na liderança, enquanto os cabo-verdianos garantiram a segunda colocação e avançaram pela primeira vez ao mata-mata
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A Argentina já sabe quem enfrentará nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento do Grupo H nesta sexta-feira (26/6), a atual campeã mundial terá pela frente Cabo Verde na primeira fase do mata-mata.
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A definição ocorreu depois do empate sem gols entre Cabo Verde e Arábia Saudita e da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Com os resultados, os espanhóis terminaram na liderança da chave, enquanto os cabo-verdianos garantiram a segunda colocação e avançaram pela primeira vez às fases eliminatórias de um Mundial.
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Espanha
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|Cabo Verde
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|Uruguai
|2
|3
|0
|2
|1
|4
|Arábia Saudita
|2
|3
|0
|2
|1
Já o Uruguai acabou eliminado. A seleção comandada por Marcelo Bielsa precisava vencer para depender apenas de si, mas foi derrotada pela Espanha e também não conseguiu uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados.
Argentina na Copa
A Argentina chega ao confronto embalada por uma campanha perfeita na fase de grupos. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois jogos disputados (ainda enfrentará a Argélia), confirmou a liderança do Grupo J e segue como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, sob a batuta de Messi, que já fez cinco gols.
O duelo entre argentinos e cabo-verdianos será disputado na sexta-feira (3/7), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Argentina
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|Áustria
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|Argélia
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|Jordânia
|0
|2
|0
|0
|2
Confrontos já definidos dos 16 avos de final
Domingo (28/6)
- África do Sul x Canadá 16h SoFi Stadium (Los Angeles)
Segunda-feira (29/6)
- Brasil x Japão 14h NRG Stadium (Houston)
- Alemanha x melhor terceiro colocado dos grupos A/B/C/D ou F 17h30 Gillette Stadium (Boston)
- Holanda x Marrocos 22h Estádio BBVA (Monterrey)
Terça-feira (30/6)
- Costa do Marfim x Noruega 14h AT&T Stadium (Dallas)
- França x melhor terceiro colocado dos grupos C/D/F/G ou H 18h MetLife Stadium (Nova Jersey)
- México x melhor terceiro colocado dos grupos C/E/F/H ou I 22h Estádio Azteca (Cidade do México)
Quarta-feira (1º/7)
- 1º do Grupo L x melhor terceiro colocado dos grupos E/G/I/J ou K 13h Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- 1º do Grupo G x melhor terceiro colocado dos grupos A/E/H/I ou J 17h Lumen Field (Seattle)
- Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina 21h San Francisco Bay Area Stadium (São Francisco)
Quinta-feira (2/7)
- Espanha x 2º do Grupo J 16h SoFi Stadium (Los Angeles)
- 2º do Grupo K x 2º do Grupo L 20h BMO Field (Toronto)
- Suíça x melhor terceiro colocado dos grupos E/F/G/I ou J 0h BC Place (Vancouver)
Sexta-feira (3/7)
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- Austrália x 2º do Grupo G 15h AT&T Stadium (Dallas)
- Argentina x Cabo Verde 19h Hard Rock Stadium (Miami)
- 1º do Grupo K x melhor terceiro colocado dos grupos D/E/I/J ou L 22h30 Arrowhead Stadium (Kansas City)
A notícia Argentina conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo