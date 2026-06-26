Espanha vence, avança em primeiro e elimina Uruguai da Copa do Mundo
Único gol da partida foi marcado por Baena ainda no primeiro tempo, em lance que contou com uma falha do goleiro Muslera
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A Espanha confirmou o favoritismo e avançou às fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo H. Na noite desta sexta-feira (26/6), a Fúria venceu o Uruguai por 1 a 0, no Estádio de Guadalajara, no México, e garantiu a primeira colocação da chave.
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O único gol da partida foi marcado por Álex Baena ainda no primeiro tempo, em lance que contou com uma falha do goleiro Fernando Muslera.
Na etapa complementar, a Celeste tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em chances claras e acabou eliminada. Além de não avançar entre os dois primeiros colocados, a seleção uruguaia também não conseguiu ficar entre uma das oito melhores terceiras colocadas do Mundial.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
A partida começou bastante estudada, com as duas seleções priorizando a marcação e evitando oferecer espaços ao adversário. O Uruguai precisava da vitória para depender apenas de si na luta pela classificação, enquanto a Espanha jogava pelo empate para assegurar a liderança do grupo.
O equilíbrio marcou praticamente toda a primeira etapa. A Espanha tinha maior controle da posse de bola, mas encontrava dificuldades para romper a forte marcação uruguaia. Já a equipe de Marcelo Bielsa buscava acelerar pelos lados do campo, mas também criava pouco.
O primeiro tempo parecia caminhar para um empate sem gols até os 41 minutos. Lamine Yamal fez boa jogada pela direita e Llorente cruzou para Álex Baena finalizar dentro da área. Fernando Muslera parecia ter o lance sob controle, chegou a tocar na bola, mas acabou deixando-a escapar. A finalização entrou lentamente, colocando a Espanha em vantagem por 1 a 0.
O gol desatou um primeiro tempo bastante truncado e levou a Fúria em vantagem para o intervalo.
Segundo tempo
Logo no intervalo, Marcelo Bielsa promoveu uma mudança importante. Após a falha no gol espanhol, Fernando Muslera foi substituído por Sergio Rochet.
A alteração refletiu a postura uruguaia na etapa complementar. Precisando do empate para seguir sonhando com a classificação, a Celeste voltou muito mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo.
A pressão, entretanto, aconteceu de maneira desorganizada. O Uruguai rondava a área espanhola, mas raramente conseguia finalizar com perigo ou exigir grandes intervenções de Unai Simón.
Ao mesmo tempo, os espaços deixados pela equipe sul-americana permitiram que a Espanha explorasse os contra-ataques. Apesar das oportunidades, os comandados de Luis de la Fuente desperdiçaram boas chegadas.
A melhor delas aconteceu aos 40 minutos, quando Ferran Torres recebeu dentro da área e acertou uma finalização no travessão.
Já aos 45, o Uruguai reclamou intensamente de um possível pênalti em lance envolvendo Dani Olmo e Matías Viña dentro da área. A arbitragem, porém, mandou o jogo seguir e o VAR não recomendou revisão.
Sem conseguir transformar a pressão em gol, a Celeste viu o tempo passar e confirmou sua eliminação da Copa do Mundo. A Espanha administrou a vantagem até o apito final e garantiu a classificação às fases eliminatórias na liderança do Grupo H.
Uruguai 0 x 1 Espanha
Uruguai
Muslera (Sergio Rochet, no intervalo); Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria (Brian Rodríguez); Ugarte (De La Cruz), Bentancur e Valverde (Viñas); Maximiliano Araújo, Canobbio e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.
Espanha
Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Mikel Merino (Olmo), Pedri (Fabián Ruiz) e Álex Baena (Pino); Lamine Yamal (Nico Willians) e Mikel Oyarzabal (Ferrán). Técnico: Luis de la Fuente.
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- Motivo: 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026
- Data e horário: 26 de junho de 2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio de Guadalajara, México
- Gol: Álex Baena, aos 41′ do 1ºT (ESP)
- Árbitro: Ismael Elfath (Estados Unidos)
- Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)
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