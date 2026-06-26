Espanha vence, avança em primeiro e elimina Uruguai da Copa do Mundo (Lance de Espanha x Uruguai)

A Espanha confirmou o favoritismo e avançou às fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo H. Na noite desta sexta-feira (26/6), a Fúria venceu o Uruguai por 1 a 0, no Estádio de Guadalajara, no México, e garantiu a primeira colocação da chave.

O único gol da partida foi marcado por Álex Baena ainda no primeiro tempo, em lance que contou com uma falha do goleiro Fernando Muslera.

Na etapa complementar, a Celeste tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em chances claras e acabou eliminada. Além de não avançar entre os dois primeiros colocados, a seleção uruguaia também não conseguiu ficar entre uma das oito melhores terceiras colocadas do Mundial.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A partida começou bastante estudada, com as duas seleções priorizando a marcação e evitando oferecer espaços ao adversário. O Uruguai precisava da vitória para depender apenas de si na luta pela classificação, enquanto a Espanha jogava pelo empate para assegurar a liderança do grupo.

O equilíbrio marcou praticamente toda a primeira etapa. A Espanha tinha maior controle da posse de bola, mas encontrava dificuldades para romper a forte marcação uruguaia. Já a equipe de Marcelo Bielsa buscava acelerar pelos lados do campo, mas também criava pouco.

O primeiro tempo parecia caminhar para um empate sem gols até os 41 minutos. Lamine Yamal fez boa jogada pela direita e Llorente cruzou para Álex Baena finalizar dentro da área. Fernando Muslera parecia ter o lance sob controle, chegou a tocar na bola, mas acabou deixando-a escapar. A finalização entrou lentamente, colocando a Espanha em vantagem por 1 a 0.

O gol desatou um primeiro tempo bastante truncado e levou a Fúria em vantagem para o intervalo.

Baena comemora gol contra o Uruguai (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Segundo tempo

Logo no intervalo, Marcelo Bielsa promoveu uma mudança importante. Após a falha no gol espanhol, Fernando Muslera foi substituído por Sergio Rochet.

A alteração refletiu a postura uruguaia na etapa complementar. Precisando do empate para seguir sonhando com a classificação, a Celeste voltou muito mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo.

A pressão, entretanto, aconteceu de maneira desorganizada. O Uruguai rondava a área espanhola, mas raramente conseguia finalizar com perigo ou exigir grandes intervenções de Unai Simón.

Ao mesmo tempo, os espaços deixados pela equipe sul-americana permitiram que a Espanha explorasse os contra-ataques. Apesar das oportunidades, os comandados de Luis de la Fuente desperdiçaram boas chegadas.

A melhor delas aconteceu aos 40 minutos, quando Ferran Torres recebeu dentro da área e acertou uma finalização no travessão.

Já aos 45, o Uruguai reclamou intensamente de um possível pênalti em lance envolvendo Dani Olmo e Matías Viña dentro da área. A arbitragem, porém, mandou o jogo seguir e o VAR não recomendou revisão.

Sem conseguir transformar a pressão em gol, a Celeste viu o tempo passar e confirmou sua eliminação da Copa do Mundo. A Espanha administrou a vantagem até o apito final e garantiu a classificação às fases eliminatórias na liderança do Grupo H.

Lance de Uruguai x Espanha (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Uruguai 0 x 1 Espanha

Uruguai

Muslera (Sergio Rochet, no intervalo); Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria (Brian Rodríguez); Ugarte (De La Cruz), Bentancur e Valverde (Viñas); Maximiliano Araújo, Canobbio e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha

Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Mikel Merino (Olmo), Pedri (Fabián Ruiz) e Álex Baena (Pino); Lamine Yamal (Nico Willians) e Mikel Oyarzabal (Ferrán). Técnico: Luis de la Fuente.

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Motivo: 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026

3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 26 de junho de 2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

26 de junho de 2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Estádio de Guadalajara, México

Estádio de Guadalajara, México Gol: Álex Baena, aos 41′ do 1ºT (ESP)

Álex Baena, aos 41′ do 1ºT (ESP) Árbitro: Ismael Elfath (Estados Unidos)

Ismael Elfath (Estados Unidos) Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)

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