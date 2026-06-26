Uruguai: Muslera é substituído no intervalo após falhar no gol da Espanha
Substituição ocorreu logo após um primeiro tempo complicado para o camisa 1 uruguaio, que falhou no gol da Espanha
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Fernando Muslera não voltou para o segundo tempo do duelo entre Uruguai e Espanha, nesta sexta-feira (26/6), pela terceira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Após falhar no gol marcado por Álex Baena ainda na etapa inicial, o experiente goleiro deu lugar a Sergio Rochet no intervalo por decisão do técnico Marcelo Bielsa.
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A substituição ocorreu logo após um primeiro tempo complicado para o camisa 1 uruguaio. Aos 42 minutos, Lamine Yamal fez boa jogada pela direita e Llorente cruzou para Álex Baena finalizar dentro da área.
Muslera chegou a tocar na bola, mas não conseguiu segurá-la. A finalização escapou de suas mãos e terminou no fundo das redes, colocando a Espanha em vantagem por 1 a 0 em Guadalajara, no México.
A falha ganhou ainda mais peso por acontecer em um confronto decisivo. Com a derrota parcial, o Uruguai corre o risco de eliminação ainda na fase de grupos, dependendo também do resultado de Cabo Verde.
Veja o lance:
June 27, 2026
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Espanha
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|Cabo Verde
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|Uruguai
|2
|3
|0
|2
|1
|4
|Arábia Saudita
|2
|3
|0
|2
|1
Recorde negativo em Copas
A falha diante da Espanha ampliou uma estatística indesejada de Fernando Muslera. Segundo levantamento do Sofascore, o uruguaio se tornou o único goleiro desde 1966 a acumular cinco erros que resultaram diretamente em gols em edições de Copa do Mundo.
Apesar do recorde negativo, Muslera também construiu uma trajetória histórica pela Celeste. O goleiro disputa sua quinta Copa do Mundo esteve presente nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 e soma 22 partidas no torneio, marca que faz dele o jogador uruguaio com mais jogos na história dos Mundiais.
Ainda assim, a falha diante da Espanha pode ficar marcada como um dos momentos mais difíceis da longa carreira do experiente arqueiro.
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A notícia Uruguai: Muslera é substituído no intervalo após falhar no gol da Espanha foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo