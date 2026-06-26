Uruguai: Muslera é substituído no intervalo após falhar no gol da Espanha (Muslera em ação contra a Espanha)

Fernando Muslera não voltou para o segundo tempo do duelo entre Uruguai e Espanha, nesta sexta-feira (26/6), pela terceira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Após falhar no gol marcado por Álex Baena ainda na etapa inicial, o experiente goleiro deu lugar a Sergio Rochet no intervalo por decisão do técnico Marcelo Bielsa.

A substituição ocorreu logo após um primeiro tempo complicado para o camisa 1 uruguaio. Aos 42 minutos, Lamine Yamal fez boa jogada pela direita e Llorente cruzou para Álex Baena finalizar dentro da área.

Muslera chegou a tocar na bola, mas não conseguiu segurá-la. A finalização escapou de suas mãos e terminou no fundo das redes, colocando a Espanha em vantagem por 1 a 0 em Guadalajara, no México.

A falha ganhou ainda mais peso por acontecer em um confronto decisivo. Com a derrota parcial, o Uruguai corre o risco de eliminação ainda na fase de grupos, dependendo também do resultado de Cabo Verde.

Veja o lance:

Copa do Mundo GRUPO H # Clube P J V E D 1 Espanha 7 3 2 1 0 2 Cabo Verde 3 3 0 3 0 3 Uruguai 2 3 0 2 1 4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1 Ver Tabela completa

Recorde negativo em Copas

A falha diante da Espanha ampliou uma estatística indesejada de Fernando Muslera. Segundo levantamento do Sofascore, o uruguaio se tornou o único goleiro desde 1966 a acumular cinco erros que resultaram diretamente em gols em edições de Copa do Mundo.

Apesar do recorde negativo, Muslera também construiu uma trajetória histórica pela Celeste. O goleiro disputa sua quinta Copa do Mundo esteve presente nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 e soma 22 partidas no torneio, marca que faz dele o jogador uruguaio com mais jogos na história dos Mundiais.

Ainda assim, a falha diante da Espanha pode ficar marcada como um dos momentos mais difíceis da longa carreira do experiente arqueiro.

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A notícia Uruguai: Muslera é substituído no intervalo após falhar no gol da Espanha foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo