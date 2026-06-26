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Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo

A bola escapou das mãos de Muslera e morreu no fundo das redes: 1 a 0 para a Espanha, em jogo decisivo para o Grupo H

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
26/06/2026 22:06

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Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo
Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo crédito: No Ataque Internacional
Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo
Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo (Muslera em ação contra a Espanha)

O goleiro Fernando Muslera protagonizou uma das falhas mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26/6). Aos 42 minutos do primeiro tempo do duelo entre Uruguai e Espanha, pela terceira rodada do Grupo H, o experiente arqueiro uruguaio aceitou um chute defensável de Álex Baena e viu a Fúria abrir o placar em Guadalajara, no México.

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O lance começou pela ponta direita. Lamine Yamal fez boa jogada individual, ganhou espaço e a bola sobrou para Llorente, que cruzou para Baena. Livre dentro da área, o meia finalizou. A bola foi em direção a Muslera, que parecia ter o lance sob controle.

O goleiro chegou a tocar na finalização, mas não conseguiu segurá-la. A bola escapou de suas mãos e morreu no fundo das redes: 1 a 0 para a Espanha.

A falha pode custar caro ao Uruguai. Com a derrota parcial, a Celeste corre o risco de ser eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. Dependendo do resultado da outra partida da chave, Cabo Verde pode ficar com a vaga nas fases eliminatórias e deixar os bicampeões mundiais pelo caminho.

Veja o lance:

Copa do Mundo (em 26/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Espanha 7 3 2 1 0
2 Cabo Verde 3 3 0 3 0
3 Uruguai 2 3 0 2 1
4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1
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A notícia Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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