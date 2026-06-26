Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo
A bola escapou das mãos de Muslera e morreu no fundo das redes: 1 a 0 para a Espanha, em jogo decisivo para o Grupo H
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O goleiro Fernando Muslera protagonizou uma das falhas mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26/6). Aos 42 minutos do primeiro tempo do duelo entre Uruguai e Espanha, pela terceira rodada do Grupo H, o experiente arqueiro uruguaio aceitou um chute defensável de Álex Baena e viu a Fúria abrir o placar em Guadalajara, no México.
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O lance começou pela ponta direita. Lamine Yamal fez boa jogada individual, ganhou espaço e a bola sobrou para Llorente, que cruzou para Baena. Livre dentro da área, o meia finalizou. A bola foi em direção a Muslera, que parecia ter o lance sob controle.
O goleiro chegou a tocar na finalização, mas não conseguiu segurá-la. A bola escapou de suas mãos e morreu no fundo das redes: 1 a 0 para a Espanha.
A falha pode custar caro ao Uruguai. Com a derrota parcial, a Celeste corre o risco de ser eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. Dependendo do resultado da outra partida da chave, Cabo Verde pode ficar com a vaga nas fases eliminatórias e deixar os bicampeões mundiais pelo caminho.
Veja o lance:
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|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Espanha
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|Cabo Verde
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|Uruguai
|2
|3
|0
|2
|1
|4
|Arábia Saudita
|2
|3
|0
|2
|1
A notícia Frango na Copa! Muslera falha contra a Espanha, que abre o placar em jogo decisivo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo