Turquia vence EUA com gol nos acréscimos na Copa; estadunidenses avançam em primeiro (Jogadores da Turquia após gol contra os EUA)

Já classificado às fases eliminatórias e com a liderança do Grupo D assegurada, os Estados Unidos encerraram a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 com uma derrota para a Turquia por 3 a 2, com gol nos acréscimos, na noite desta quinta-feira (25/6), no Estádio de Los Angeles, na Califórnia.

Mesmo sem precisar do resultado, os norte-americanos fizeram um jogo aberto diante dos turcos, que já entraram em campo eliminados. Em clima de amistoso de luxo, as duas equipes buscaram o ataque durante praticamente os 90 minutos e protagonizaram um confronto bastante movimentado.

Copa do Mundo GRUPO D # Clube P J V E D 1 Estados Unidos 7 3 2 1 0 2 Austrália 4 3 1 1 1 3 Paraguai 4 3 1 1 1 4 Turquia 1 3 0 1 2 Ver Tabela completa

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A partida mal havia começado quando os Estados Unidos abriram o placar. Logo aos três minutos, os anfitriões envolveram a defesa turca com uma rápida troca de passes. A jogada terminou com Auston Trusty aparecendo no ataque para completar e colocar os norte-americanos em vantagem: 1 a 0.

A resposta turca foi imediata. Aos 10 minutos, Arda Güler recebeu belo passe de Kenan Yildiz, invadiu a área com liberdade e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro Matt Turner, deixando tudo igual.

O empate aumentou ainda mais o ritmo da partida. Sem pressão por classificação, as duas seleções passaram a jogar de maneira leve e ofensiva, criando boas oportunidades nos dois lados do campo.

Melhor em campo, Güler voltou a desequilibrar pouco depois. Em grande jogada individual, o meia encontrou Orkun Kökçü livre na entrada da área. O volante finalizou de primeira, sem chances para Turner, e virou o placar para a Turquia.

O restante da primeira etapa seguiu bastante movimentado, com chances para ambos os lados, mas a vantagem turca permaneceu até o intervalo.

Segundo tempo

Os Estados Unidos voltaram do intervalo pressionando em busca do empate. A insistência foi recompensada logo aos quatro minutos. Após boa construção ofensiva, Sebastian Berhalter apareceu livre na área e finalizou com precisão para deixar tudo igual novamente.

O gol manteve o confronto completamente aberto. Turquia e Estados Unidos seguiram atacando, alternando momentos de domínio e criando boas oportunidades, mas encontraram sistemas defensivos mais ajustados na reta final.

No último lance do jogo, Arda Guler fez uma jogada genial, cruzou para a área e a bola sobrou para Kaan Ayhan, que deu números finais à partida. 3 a 2.

Com o empate, os Estados Unidos encerraram a fase de grupos na liderança do Grupo D, enquanto a Turquia deu adeus ao Mundial sem conseguir avançar ao mata-mata.

Próximos jogos

Estados Unidos

Aguarda definição do adversário nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Turquia

Eliminada da Copa do Mundo de 2026.

Turquia 2 x 2 Estados Unidos

Turquia

Çakir; Müldür, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü e Güler; Yilmaz, Gül e Yildiz. Técnico: Vincenzo Montella.

Estados Unidos

Freese; Freeman, Miles Robinson, McKenzie e Trusty; Tillman, Berhalter, Dest, McKennie e Reyna; Wright. Técnico: Mauricio Pochettino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motivo: 3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026

3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 25 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília)

25 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, Califórnia (EUA)

Estádio de Los Angeles, Califórnia (EUA) Gols: Auston Trusty, aos 3′ do 1ºT (EUA); Arda Güler, aos 10′ do 1ºT (TUR); Orkun Kökçü, aos 31′ do 1ºT (TUR); Sebastian Berhalter, aos 4′ do 2ºT (EUA); Kaan Ayhan, aos 53′ do 2ºT

Auston Trusty, aos 3′ do 1ºT (EUA); Arda Güler, aos 10′ do 1ºT (TUR); Orkun Kökçü, aos 31′ do 1ºT (TUR); Sebastian Berhalter, aos 4′ do 2ºT (EUA); Kaan Ayhan, aos 53′ do 2ºT Cartões amarelos: Sebastian Berhalter, aos 19′ do 1ºT

Sebastian Berhalter, aos 19′ do 1ºT Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Mustapha Ghorbal (Argélia) Assistente 1: Mokrane Gourari (Argélia)

Mokrane Gourari (Argélia) Assistente 2: Abbes Akram Zerhoun (Argélia)

Abbes Akram Zerhoun (Argélia) VAR: Antonio Garcia (Estados Unidos)

A notícia Turquia vence EUA com gol nos acréscimos na Copa; estadunidenses avançam em primeiro foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo