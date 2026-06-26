Austrália e Paraguai empatam em jogo truncado na Copa e encaminham classificação (Lance de Austrália x Paraguai)

Austrália e Paraguai ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta quinta-feira (25/6), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.

Em um confronto bastante truncado e de poucas emoções, os australianos garantiram a segunda colocação da chave, enquanto os paraguaios estão próximos de avançar como uma das melhores seleções terceiras colocadas do Mundial.

As duas equipes entraram em campo sabendo exatamente do que precisavam. A Austrália jogava pelo empate para confirmar a vaga direta no mata-mata. Já o Paraguai precisava vencer para assumir a vice-liderança, mas ainda mantinha chances de classificação mesmo com uma igualdade no placar.

Para ficar fora, o Paraguai precisaria “sofrer” com oito combinações de resultados.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A partida começou exatamente como se imaginava para um confronto decisivo. Com muito equilíbrio e forte disputa física, australianos e paraguaios pouco se arriscaram nos minutos iniciais.

A Austrália procurava controlar a posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a marcação montada por Gustavo Alfaro. Já o Paraguai apostava em transições rápidas, porém também sofria para construir jogadas ofensivas.

O excesso de cautela dos dois lados fez com que o duelo tivesse poucas finalizações e praticamente nenhuma oportunidade clara de gol.

As faltas, divididas e disputas no meio-campo passaram a dominar a partida, enquanto os goleiros Orlando Gill e Patrick Beach trabalharam muito pouco durante toda a primeira etapa.

Sem criatividade e inspiração ofensiva, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

A etapa complementar manteve o mesmo roteiro dos primeiros 45 minutos. Mesmo precisando da vitória, o Paraguai encontrou enormes dificuldades para assumir riscos e acelerar o ritmo da partida. A Austrália, por sua vez, mostrou-se confortável com o empate e seguiu priorizando a organização defensiva.

As duas seleções permaneceram bastante fechadas durante praticamente todo o segundo tempo. Quando conseguiam chegar ao campo ofensivo, pecavam no último passe ou nas finalizações.

Com o passar dos minutos, o confronto ficou ainda mais físico e nervoso, mas sem ganhar em qualidade técnica.

Nos instantes finais, nenhuma das equipes conseguiu produzir pressão consistente, e o empate sem gols acabou premiando a estratégia mais conservadora adotada pelos dois lados.

O resultado garantiu a Austrália nas fases eliminatórias como segunda colocada do Grupo D. Já o Paraguai também comemorou a classificação graças à campanha que muito provavelmente será suficiente para figurar entre os melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

Austrália 0 x 0 Paraguai

Austrália

Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar e Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill e Jackson Irvine; Nestory Irankunda e Cristian Volpato. Técnico: Tony Popovi.

Paraguai

Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez e Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas e Matías Galarza; Julio Enciso e Gabriel Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

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Motivo: 3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026

3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 25 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília)

25 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília) Local: Levi’s Stadium, Santa Clara, Estados Unidos

Levi’s Stadium, Santa Clara, Estados Unidos Gols: não houve

não houve Cartões amarelos: Gómez (PAR) e Irvine (AUS)

Gómez (PAR) e Irvine (AUS) Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro: Clément Turpin (França)

Clément Turpin (França) Assistente 1: Nicolas Danos (França)

Nicolas Danos (França) Assistente 2: Benjamin Pages (França)

Benjamin Pages (França) Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) VAR: Jérôme Brisard (França)

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