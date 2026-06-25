Japão empata com a Suécia e se classifica para enfrentar Brasil na Copa
Empate por 1 a 1 com a Suécia classificou o Japão para o confronto com a Seleção Brasileira pela fase de 16 avos da Copa do Mundo
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O Japão saiu à frente, mas levou empate da Suécia e ficou no 1 a 1 nesta quinta-feira (25/6), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela terceira e derradeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo.
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Com esse resultado, o Japão chegou aos cinco pontos e se classificou aos 16 avos de final do Mundial. A equipe dos Samurais Azuis enfrentará o Brasil na segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, nos EUA.
O confronto entre Japão e Suécia foi decisivo, pois poderia dar vaga para os dois times. Se vencesse, era a Suécia que enfrentaria a Seleção Brasileira.
Daizen Maeda abriu o placar para o Japão aos 11 minutos do segundo tempo. O gol do ponta dava tranquilidade à equipe, mas esse sentimento durou pouco tempo.
A Suécia empatou com o atacante Anthony Elanga aos 17′. Depois, ainda fez pressão até o fim e teve chances de virar o placar.
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Classificação do Grupo F da Copa do Mundo
- Holanda: sete pontos
- Japão: cinco pontos
- Suécia: quatro pontos
- Tunísia: zero ponto
A notícia Japão empata com a Suécia e se classifica para enfrentar Brasil na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena