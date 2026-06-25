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Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha

Equador, que vinha de duas igualdades na Copa do Mundo, fez frente à Alemanha, venceu por 2 a 1 e se garantiu no mata-mata da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
25/06/2026 19:16

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Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha
Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha crédito: No Ataque Internacional
Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha
Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha (Torcedores de Equador e Alemanha no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo)

O MetLife Stadium recebeu a surpreendente vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha, nesta quinta-feira (25/6), pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Estiveram no estádio de East Rutherford, nos Estados Unidos, 80.663 pessoas – lotação máxima.

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O estádio, que será palco da decisão do Mundial, pode ser ocupado exatamente por 80.663 pessoas durante as partidas da competição devido à limitação de segurança originalmente, o local tem capacidade para 82.500 fãs.

Na fase de grupos da Copa, o MetLife Stadium recebe cinco partidas. Quatro já foram: Brasil 1 x 1 Marrocos; França 3 x 1 Senegal; Noruega 3 x 2 Senegal; e Equador 2 x 1 Alemanha. O próximo jogo no estádio é entre Panamá e Inglaterra, neste sábado (27/6), às 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo L.

Classificação do Grupo E

  1. Alemanha – 6 pontos
  2. Costa do Marfim – 6 pontos
  3. Equador – 4 pontos
  4. Curaçao – 1 ponto

*As equipes em negrito avançaram ao mata-mata.

Quais os adversários?

Na segunda fase, ou 16 avos de final, a Alemanha medirá forças com o terceiro terceiro melhor colocado entre os grupos A, B, C, D ou F. O duelo será nesta segunda-feira (29/6), às 17h30 (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.

A Costa do Marfim enfrentará o vice-líder do Grupo I – França ou Noruega. O embate está marcado para as 14h desta terça-feira (30/6), no AT&T Stadium, em Arlington.

Ainda é cedo para saber qual será o rival da Seleção Equatoriana na próxima etapa. Por enquanto, antes da conclusão da terceira rodada, a seleção sul-americana é a terceira mais bem posicionada e tem a Inglaterra, líder do Grupo L, como provável adversária.

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A notícia Lotado! O público no MetLife Stadium para Equador x Alemanha foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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