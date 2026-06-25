A classificação do Grupo E da Copa do Mundo (Torcedores de Equador e Alemanha no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo)

Fim de papo – e oportunidades – no Grupo E. Nesta quinta-feira (25/6), dois embates simultâneos encerraram a terceira rodada e definiram os classificados para a segunda fase da Copa do Mundo: Equador 2 x 1 Alemanha e Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim.

No MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, Equador e Alemanha fizeram duelo mais parelho do que o esperado. A equipe sul-americana, que havia empatados duas vezes, fez frente ao time alemão, venceu por 2 a 1, chegou aos seis pontos e se garantiu nos 16 avos de final.

A Alemanha, por sua vez, entrou em campo já classificada como a líder do grupo e encerrou a participação na primeira fase com seis pontos. Nos outros compromissos, a seleção europeia triunfou (7 a 1 diante de Curaçao; e 2 a 1 sobre a Costa do Marfim).

A outra seleção classificada é a Costa do Marfim, com seis pontos, garantidos após triunfo por 2 a 0 sobre Curaçao, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A equipe da América Central, por sua vez, despede-se da Copa do Mundo na lanterna da chave, com apenas um ponto.

Classificação do Grupo E

Alemanha – 6 pontos Costa do Marfim – 6 pontos Equador – 4 pontos Curaçao – 1 ponto

Quais os adversários?

Na segunda fase, ou 16 avos de final, a Alemanha medirá forças com o terceiro terceiro melhor colocado entre os grupos A, B, C, D ou F. O duelo será nesta segunda-feira (29/6), às 17h30 (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.

A Costa do Marfim enfrentará o vice-líder do Grupo I – França ou Noruega. O embate está marcado para as 14h desta terça-feira (30/6), no AT&T Stadium, em Arlington.

Ainda é cedo para saber qual será o rival da Seleção Equatoriana na próxima etapa. Por enquanto, antes da conclusão da terceira rodada, a seleção sul-americana é a terceira mais bem posicionada e tem a Inglaterra, líder do Grupo L, como provável adversária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia A classificação do Grupo E da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha