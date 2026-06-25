México vence Tchéquia, fecha primeira fase com 100% e avança na Copa do Mundo
Chávez abriu o placar logo aos seis minutos, enquanto Quiñones ampliou para confirmar a terceira vitória consecutiva do México
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O México segue impecável na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quarta-feira (24/6), a seleção anfitriã venceu a Tchéquia por 3 a 0, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela terceira rodada do Grupo A, e encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento.
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Após um primeiro tempo equilibrado e de poucas emoções, os mexicanos resolveram a partida na etapa final. Mateo Chávez abriu o placar logo aos seis minutos, enquanto Julián Quiñones ampliou pouco depois e Fidalgo, nos acréscimos, arrematou para confirmar a terceira vitória consecutiva da equipe comandada por Javier Aguirre.
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|Clube
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|1
|México
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|3
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|0
|2
|África do Sul
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|3
|1
|1
|1
|3
|Coreia do Sul
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|Rep. Tcheca
|1
|3
|0
|1
|2
Com o resultado, o México confirmou a liderança isolada da chave e chega embalado aos 16 avos de final do Mundial. Já a República Tcheca se despediu da competição.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Mesmo atuando diante de sua torcida, o México encontrou dificuldades para transformar a maior posse de bola em oportunidades claras de gol.
Javier Aguirre optou por preservar alguns titulares, entre eles o centroavante Raúl Jiménez, e deu oportunidade ao jovem Gilberto Mora, um dos destaques da equipe alternativa.
A seleção mexicana controlava territorialmente a partida, trocando passes no campo ofensivo, mas esbarrava na forte marcação tcheca e na falta de criatividade para encontrar espaços entre as linhas adversárias.
Do outro lado, a Tchéquia também demonstrava dificuldades na construção das jogadas. A equipe até tentava sair em velocidade quando recuperava a posse, porém pecava na criação e pouco ameaçava o goleiro Raúl Rangel.
Assim, apesar do equilíbrio e da intensa disputa no meio-campo, as duas equipes produziram poucas chances reais de gol, e o primeiro tempo terminou sem alterações no placar.
Segundo tempo
A partida mudou logo nos primeiros minutos da etapa final. Aos seis minutos, Luis Romo fez grande jogada individual ao escapar da marcação de três adversários no meio-campo antes de encontrar Mateo Chávez infiltrando pelo lado esquerdo.
O lateral dominou, driblou o marcador já dentro da área e finalizou de pé esquerdo, no canto direito do goleiro Ková, abrindo o placar para o México.
O gol obrigou os tchecos a se lançarem mais ao ataque, mas quem voltou a balançar as redes foi novamente a seleção da casa.
Aos 15 minutos, Gilberto Mora, o jogador mais jovem desta Copa do Mundo, encontrou ótimo passe entre os zagueiros. A defesa da República Tcheca se atrapalhou na tentativa de afastar, e Julián Quiñones apareceu livre para completar para o fundo das redes e ampliar a vantagem mexicana.
Depois do segundo gol, o México administrou o resultado com tranquilidade. A equipe valorizou a posse de bola, controlou as ações e praticamente não sofreu defensivamente, enquanto os tchecos encontravam enormes dificuldades para reagir.
O goleiro Ochoa, lenda mexicana, entrou em campo na sexta Copa da carreira, aos 35 minutos do segundo tempo, e foi celebrado efusivamente por companheiros e torcedores.
Já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, após cobrança de tiro de meta do goleiro homenageado, Alvarado passou para Gimenez, que parou no arqueiro tcheco mas, no rebote, Fidalgo bateu forte no canto do goleori e liquidou a fatura.
Sem sustos, os anfitriões confirmaram a vitória por 3 a 0 e encerraram a fase de grupos com campanha perfeita: três vitórias em três jogos.
Próximos jogos
O México agora aguarda a definição do terceiro colocado que enfrentará nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Já a República Tcheca está eliminada da competição.
México x República Tcheca
México
Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes e Mateo Chávez; Luis Romo e Gilberto Mora; Julián Quiñones, Santiago Giménez e Roberto Alvarado. Técnico: Javier Aguirre.
República Tcheca
Matj Ková; Tomá Hole, Robin Hraná, Vladimír Coufal, Ladislav Krejí e David Doudra; Pavel ulc, Michal Sadílek e Václav erný; Adam Hloek e Matj Vydra. Técnico: Miroslav Koubek.
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- Motivo: 3ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026
- Data e horário: 24 de junho de 2026 (quarta-feira), às 22h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, Cidade do México
- Gols: Mateo Chávez, aos 6′ do 2ºT; Julián Quiñones, aos 15′ do 2ºT (MEX)
- Cartões amarelos: Álvares, aos 26′ do 2ºT (MEX)
- Cartões vermelhos: nenhum
- Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
- Assistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)
- Assistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)
- VAR: José Retamal (Chile)
A notícia México vence Tchéquia, fecha primeira fase com 100% e avança na Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo